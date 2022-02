Suite aux brouilles diplomatiques entre le Mali et la France qui ont entraîné l’expulsion de l’ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, plusieurs partis politiques maliens se sont prononcés.

Le FARE- AN KA WULI (Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence) de Modibo Sidibé, qualifie les propos du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean Yves-le –Drian de discourtois et outrageux tenus à l’endroit des autorités de la Transition du Mali.

Par ailleurs, il trouve cette mesure inédite dans les relations entre le Mali et la France. Le FARE-AN KA WULI déplore une telle détérioration des relations entre les deux pays et invite incessamment les autorités françaises et maliennes à une désescalade rapide dans le respect mutuel et réciproque entre les deux pays.

L’Adema-PASJ relève avec beaucoup de regret les déclarations hostiles et discourtoises répétées des Autorités françaises à l’endroit des Autorités de la Transition du Mali qui sont à la base de cet incident diplomatique assez malheureux. Aussi, invite-t-il, les Autorités françaises à plus de retenue et de pondération dans les relations diplomatiques entre Etats souverains, déclare le Parti africain pour la solidarité et la justice.

Par conséquent, les abeilles réitèrent leur soutien aux autorités de la Transition et les invitent à renouer le dialogue avec la CEDEAOA, en vue de mette rapidement fin aux sanctions qu’il trouve injustes et insupportables infligées aux Mali.

Quant au MPR (Mouvement patriotique pour le renouveau) de Choguel Kokalla Maïga, l’actuel Premier ministre, il rejette les agissements qu’il dit regrettables et non diplomatiques du partenaire historique français et l’invite à y mettre fin immédiatement. Et adhère sans réserve à la décision du gouvernement malien et lui apporte tout son soutien.

À son tour, la branche de l’URD (Union pour la République et la démocratie), dirigée par Pr. Salikou Sanogo, réitère son soutien total aux autorités de la Transition, les félicite et les remercie pour la gestion responsable de cette affaire. Il qualifie par ailleurs de discourtois et d’inacceptables les propos tenus par Jean Yves-le –Drian.

« Cette décision est la conséquence directe des agissements discourtois et répétés du ministre français de l’Europe et des affaires étrangères contre les autorités de la République du Mali, en violation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays souverain », fustige l’autre branche de l’URD portée par Gouagnon Coulibaly. Cette branche trouve de patriotique et responsable cette décision du gouvernement du Mali d’inviter l’ambassadeur de France au Mali à quitter le Mali.

« Au-delà des sanctions de la CEDEAO, l’escalade verbale entre les responsables français et maliens ayant conduit à l’expulsion de l’ambassadeur de la France au Mali, rajoute à la crise diplomatique et à l’isolement de notre pays.

Le Cadre regrette cet incident diplomatique, de même que les conditions de sa survenue. Il invite les deux parties, française et malienne, à renouer le dialogue pour aboutir à une décrispation diplomatique entre deux pays entretenant des relations historiques et profite pour condamner les propos et tous les propos extrémistes », communique le Cadre d’échange des partis et regroupements de partis politiques pour une Transition réussite.

Le Cadre fait remarquer que le vrai sujet demeure la proposition d’un calendrier réaliste et crédible pour le retour rapide à un ordre constitutionnel normal. Ce regroupement est composé de plusieurs partis politiques notamment l’EPM (Ensemble pour le Mali) dont le RPM, ARP, Esperance Nouvelle «JIGIYA KURA», YELEMA, MOREMA, ASMA-CFP.

Mantan Koné

