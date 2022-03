L’étau se resserre contre plusieurs membres du bureau issu du congrès extraordinaire de l’Union pour la République et la Démocratie de janvier 2022. Le président Gouagnon Coulibaly et plusieurs de ces collaborateurs ont été inculpés par le juge d’instruction du 9è cabinet du Pôle économique et financier de Bamako depuis le vendredi dernier et placé sous contrôle judiciaire. Des sources proches du dossier rapportent qu’ils ont été inculpés pour faux et usage de faux dans le cadre du congrès extraordinaire organisé en janvier 2022, et qui a donné naissance à un nouveau bureau différent de celui du Pr Salikou Sanogo, au sein de l’URD. Parmi ces hauts responsables du parti de la poignée de mains placés sous contrôle judiciaire, l’on cite Gouagnon Coulibaly, Kalilou Samaké, Mme Coulibaly Kadiatou Samaké, Aly Bazzi et Mohamed N Bazzi. Cette inculpation constitue un véritable camouflet pour Gouagnon Coulibaly et compagnons qui venaient d’organiser un congrès extraordinaire pour prendre les rênes de l’URD un an après le décès de Soumaïla Cissé. Le bureau présidé par Gouagnon Coulibaly n’a jamais été adoubé par la tendance dirigée par le Pr Salikou Sanogo.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :