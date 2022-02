Signé par le président Gouagnon Coulibaly, le parti Union pour la République et la Démocratie (URD) affirme dans un communiqué, son soutien au gouvernement du Mali, dans sa décision d’expulser l’ambassadeur de la France au Mali, son Excellence Joël Meyer du Mali.

Le parti de la poignée de mains se dit fier de cette décision qui, selon lui, est « patriotique et responsable du gouvernement ». L’URD salue surtout la hauteur dont le gouvernement a fait montre en maintenant les relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays. Pour le parti, « il est difficile de maintenir son ambassadeur dans un pays dont on ne reconnait plus la légitimité des autorités ».

Selon le communiqué, l’URD estime que cette décision fait suite à des « agissements discourtois et répétés » du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères et que cela est une violation du principe d’ingérence dans les affaires intérieures d’un pays. L’URD, à travers ce communiqué, a salué le gouvernement dans sa dynamique à faire respecter l’Etat malien.

Le parti a fini par réitérer son soutien aux autorités de la Transition qui « se trouvent aujourd’hui dans des épreuves et dont le dénouement permettra au pays de prendre son destin en main ».

Koureichy Cissé

