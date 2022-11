L’hôtel Salam de Bamako a abrité, les 1er et 02 novembre 2022, les travaux du Forum d’échanges et de dialogues significatifs entre acteurs civiques et politiques. Ce forum de deux jours a été organisé par le Comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales (CPSRE), en partenariat avec l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD). L’objectif général dudit forum est de contribuer à l’instauration d’un dialogue constructif et durable entre acteurs civiques et politiques pour favoriser une dynamique consensuelle autour des réformes politiques et institutionnelles. Au cours de la cérémonie de clôture de ce forum, les participants ont recommandé la mise en place d’un cadre permanent et opérationnel de concertation des partis politiques dans le but de participer à l’apaisement du climat sociopolitique à travers l’instauration du dialogue entre les acteurs politiques de différents bords.

Cette cérémonie de clôture était présidée par la présidente du Comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales (CPSRE), Mme Gakou Salamata Fofana, en présence de Mahamadou Cissé, chargé de programme à l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) ; de l’ancienne ministre, Mme Maïga Sina Damba et d’autres personnalités. Selon le rapporteur, Baba Keïta, durant les deux jours du forum, trois thématiques ont été développées par les experts. Ces trois thématiques sont : « La gouvernance partisane entre espoirs et désenchantements» ; « L’état du dialogue politique, comment instaurer un dialogue significatif et instructif entre acteurs civiques et politiques » ; « Les enjeux de la participation des jeunes à l’animation des partis politiques et au dialogue citoyen pour la consolidation de la démocratie ». En outre, le rapporteur Baba Keïta a fait savoir que des groupes de travaux ont été formés durant le forum en vue de dégager ou de préconiser des actions pour l’instauration du dialogue entre les acteurs politiques. Durant la cérémonie de clôture, un communiqué des participants au Forum a été lu par Dr. Wélé Aly dit Agali, vice-président du BRDM. « Considérant le contexte sociopolitique du moment ; Considérant les recommandations issues du Dialogue National Inclusif (DNI) ; Considérant les recommandations des Assises Nationales pour la Refondation (ANR) ; Constatant le déficit de confiance entre la classe politique en général et une partie de la population ; Constatant l’érection d’un mur de silence entre les partis politiques d’obédiences différentes, nous, Partis Politiques participant au Forum du Comité de Plaidoyer et de Suivi des Réformes Électorales sur l’apaisement du Climat sociopolitique, Saluons les autorités de la Transition pour les efforts consentis pour l’apaisement du Climat sociopolitique, remercions les initiateurs et les organisateurs du présent forum, recommandons la mise en place d’un cadre permanent et opérationnel de concertation des partis politiques dans le but de participer à l’apaisement du climat socio politique à travers l’instauration du dialogue entre les acteurs politiques de différents bords », révèle le communiqué lu par Dr. Wélé.

Quant à la présidente du CPSRE, Mme Gakou Salamata Fofana, elle a remercié les participantes et participants au forum pour leur assiduité. Enfin, elle a invité les responsables politiques de faire la restitution des deux jours du Forum au sein de leur parti respectif.

Aguibou Sogodogo

