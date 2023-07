Le président de la Transition a effectué un léger remaniement au sein du gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre en qui il a renouvelé sa confiance, le Chef de l’Etat a procédé à des éjections et permutations sans toutefois toucher les postes clés.

C’est un mini-changement qu’Assimi Goïta a opéré dans la compétition du nouveau gouvernement. En effet, sur proposition du Chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, reconduit lui-même, le Président de la transition a abrogé par décret 15 nominations ministérielles et procédé à de nouvelles nominations. Sur les 15 ministres demis, 2 ont été redéployés. Ainsi, éjecté du département de la Jeunesse, des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher a fait l’objet d’une permutation avec son redéploiement au ministère de l’Intégration africaine et des Maliens établis à l’Extérieur. En outre, précédemment ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, Youba Ba s’est vu confier la plénitude du portefeuille de l’Elevage et de la Pêche.

Aux rangs des arrivées, les remarques se portent principalement sur le département des Mines, de l’Energie et de l’Eau désormais scindé en deux et reparti entre deux occupants après la démission de Seydou Lamine Traoré il y a quelques semaines. A cet effet, les Mines ont été confiées à Amadou Kéita tandis que l’Energie et l’Eau sont revenues à Mme Bintou Camara.

De son côté, l’ancienne Conseillère spéciale du Chef de l’Etat, Colonel Assa Badiallo Touré, quitte le Palais de Koulouba. Elle occupe désormais le ministère de la Santé et du Développement Social. De ce fait, elle fait une permutation au sein de la nouvelle équipe gouvernementale.

En ce qui concerne les postes clés. Ils sont restés intacts. Il s’agit notamment des Finances, de la Sécurité et de la Défense sans oublier la Justice, l’Artisanat, le Transport, jusque-là appréciés par des Maliens qui disent noter une légère amélioration au sein de ces ministères.

A noter que ce léger remaniement, effectué le samedi 1er juillet, intervient un an après la formation du précédent gouvernement le 11 juin 2021.

Alassane Cissouma

