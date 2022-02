Le samedi 26 février, plusieurs jeunes engagés et dynamiques ont adhéré au Parti YELEMA ( le Changement). C’était à la faveur d’une cérémonie d’adhésion organisée au siège du parti à Hamdallaye ACI 2000, sous la présidence du président du parti Dr Youssouf Diawara et en présence du Président du Comité central des jeunes du Parti YELEMA, Diakaridia Diakité.

Depuis sa création en 2018, le bureau des jeunes du Parti YELEMA (le Changement) sous le leadership du jeune dynamique Diakaridia Diakité, a connu une forte adhésion des jeunes composés des hommes et des femmes engagés pour le Mali. En effet, ce parti à l’image de son président, est majoritairement constitué des jeunes qui se distinguent par leur maturité sur le plan politique. C’est pourquoi on dit que le Parti YELEMA est une école qui forme les jeunes sur la construction citoyenne. Les jeunes qui ont nouvellement adhéré à ce parti semblent bien comprendre cela et estiment avoir fait un bon choix.

Dans son allocution, le Président du Comité central des jeunes du Parti YELEMA, Diakaridia Diakité a déclaré que le bureau des jeunes du parti YELEMA va à la recherche des jeunes convaincus et avec qui dit-il : « nous pouvons faire le combat d’idées pour notre pays ». Pour lui, le parti YELEMA est un parti des jeunes qui assurent un véritable changement si important pour notre pays. Et de dire que son parti vit et joue pleinement son rôle pour la construction de notre pays.

Aux nouveaux adhérents, il dira que leur choix porté sur le parti YELEMA n’est pas fortuit puisqu’ils partagent les mêmes objectifs. Qui se résument à se battre pour le changement au Mali. Pour lui, ces nouveaux adhérents ont montré leurs preuves et ils ont une riche expérience en la matière.

A noter que dans le groupe de ces nouveaux adhérents, il y a quelques-uns qui ont milité dans un parti politique et se sont juste dits que s’ils doivent militer, ce n’est qu’au sein du parti YELEMA qui se bat pour le véritable changement. Et aussi, en leur sein, il y a des jeunes qui ont milité dans des mouvements politiques et qui ont compris avec l’expérience et les objectifs qu’ils ont, ce n’est qu’avec le parti YELEMA qu’ils pourront émerger dans la politique. « Nous vous souhaitons la bienvenue et vous disons que désormais vous êtes des nôtres », a déclaré le président Diakité.

Après avoir reçu son écharpe du Parti YELEMA comme les autres nouveaux adhérents, Niaga Diop a au nom des adhérents, remercié le Parti YELEMA pour l’accueil chaleureux en leur guise. Pour lui, on assiste tous les jours à des adhésions, mais la forme et la manière avec lesquelles ils sont accueillis dans le parti du Changement leur touchent vraiment. « Nous venons pour faire valoir nos qualités, nos compétences et nos expériences pour apporter notre part au combat que le parti YELEMA mène depuis des années pour le développement de notre pays », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Président du Parti YELEMA, Dr Youssouf Diawara a remercié le président du Bureau des jeunes du parti , Diakaridia Diakité et son équipe qui n’ont ménagé aucun effort pour rassembler et faire véhiculer les messages et les idéaux de leur formation politique dans le milieu jeunes. Et de saluer les nouveaux adhérents. Pour lui, le parti politique est une organisation sociétale dans laquelle des gens viennent et d’autres partent. « La plus grande satisfaction pour nous est que ceux qui viennent sont plus nombreux que ceux qui partent », a-t-il souligné. Il s’est dit être convaincu que le parti a eu la chance d’avoir ces adhésions de qualité à travers des jeunes leaders qui ont déjà de l’expérience dans la vie politique. « Donc, je ne peux que m’en réjouir », a-t-il-dit. Pour lui, son parti est un parti du vrai changement et la conviction profonde de ce changement c’est comment transformer le pire des citoyens en citoyen modèle. « C’est ça le défi de notre parti », a précisé Dr Diawara. Et pour lui, ces nouveaux adhérents contribueront sans doute à faciliter l’accomplissement de la mission du parti. « Vous n’allez pas regretter d’avoir choisi le parti YELEMA », a-t-il promis. C’est sur cette note d’espoir que cette cérémonie d’adhésion a pris fin. Une photo de famille a permis d’immortaliser cette union.

Adama Tounkara

