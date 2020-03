C’est devant une foule des grands jours et acquise à la cause de l’Alliance Benso que s’est tenue à la place de l’indépendance de Kayes, le grand meeting de lancement de la campagne pour les élections législatives dans la circonscription de Kayes. Ce meeting géant a donné l’occasion aux cinq candidats de la liste Benso de se présenter au public Kayésien et solliciter son soutien plein et entier à eux. C’est dans les différentes interventions que le public a été émerveillé par les propositions faites par Aliou Boubacar Diallo. Parmi ses promesses, il y a entre autre la construction d’une université moderne, d’un train qu’on ne voit qu’en Europe et surtout de beaucoup d’emplois pour les jeunes de Kayes.La réalisation de telles promesses relèverait-elle de la compétence d’un député fut-il le plus riche ? Est-ce des promesses électoralistes ou des ambitions réalistes ?

La campagne pour l’élection des députés bat son plein au Mali. Les candidats rivalisent d’ardeur et de mouvement à grands renforts de promesses électorales. Si certaines sont bel et bien réalisables, d’autres ne sont que fantaisistes. A Kayes, où nous avons assisté le dimanche 15 Mars 2020 au lancement de la campagne pour la grande alliance Benso, regroupant quatre partis à savoir l’URD, l’ADEMA, l’ADP-Maliba et le RPM, le public kayésien est sorti massivement, pour dire ouià cette alliance. Comme cela est de coutume en pareille circonstance, la parole a été donnée aux différents candidats pour se présenter au public et dire de façon solennelle les ambitions qu’ils nourrissent pour le cercle dont il sollicite un mandat.

Après les mots de bienvenue du Président de la Coordination de campagne, Fousseyni Konaté dit Thiè,le Directeur de campagne en l’occurrence Moussa Cissé a planté le décor en évoquant les raisons qui ont poussé les quatre partis à se mettre ensemble. ¨Parmi ces raisons, il y a l’intérêt supérieur du cercle qui devrait passer avant toute considération partisane. Autres raisons, seraient le souci pour tous les fils du cercle d’être ensemble pour plus de cohésion et dans une synergie d’action pour assouplir les souffrances de ces vaillantes populations. Après la brève mais historique intervention du Directeur de campagne, la parole a été donnée à tour de rôle aux cinq candidats.

Aliou Boubacar Diallo le candidat de l’ADP Maliba a été le premier à s’adresser au public, dans son intervention, sous des applaudissements nourris, M. Diallo a demandé aux électeurs Kayésiens de voter pour la liste Benso pour la prospérité de la région de Kayes. Il a continué dans son discours, à l’allure de campagne pour la présidentielle, en promettant des routes, des trains et surtout une université flambant neuve pour la capitale du rail. Pour le Président d’honneur de l’ADP Maliba, il est inconcevable que malgré toutes les richesses dont regorge la région, que Kayes soit encore à la traine. Il n’a demandé que cinq ans, le temps d’un mandat de député pour réaliser toutes ces ambitions.

Quant à Mahamadou Cissé dit Bagagnoa, le candidat de l’ADEMA, il a été plus modéré, surtout qu’il est le seul ancien député sur cette liste. Bah, affectueusement appelé par ses fans, s’est contenté de dire qu’ils s’en tiendront aux déclarations faites par leur « grand Frère Aliou », en exhortant les électeurs à se mobiliser pour aller voter massivement pour cette liste qui serait synonyme de bonheur pour le cercle de Kayes.

Modibo Kane Doumbia, le candidat du RPM, comme un rappel à l’ordre à Aliou Boubacar Diallo, a tout simplement évoqué le véritable rôle d’un député qui est le contrôle de l’action gouvernementale, le vote des lois pour l’amélioration des conditions de vie des populations et surtout prendre des initiatives en proposant des lois. Pour lui, il ne relève pas de la compétence d’un député de construire une route, un chemin de fer.

Mme Berthé Marthe Diawara, la candidate de l’URD, s’est exprimée dans un des dialectes locaux du cercle ; à savoir le Khassonké, sous les ovations du public. Pour Mme Berthé, avec les femmes, le progrès est bien possible. Elle a exhorté la gente féminie et les jeunes à se mobiliser pour la liste Benso.

Mme Camara Bano Diawara, l’autre candidate de l’ADEMA, s’est elle aussi, exprimée dans un dialecte local, à savoir le soninké. Pour la Yakaré, femme en soninké, les électeurs pourraient faire confiance à cette liste et en tant que représentante de la diaspora, elle saura se battre pour que Kayes sorte de l’ornière

La cérémonie de lancement a pris fin dans une ambition festive à la tombée du soleil.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :