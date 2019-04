Les deuxièmes assises du comité central du parti présidentiel ‘’Rassemblement pour le Mali’’- RPM- tenues les samedi et dimanche derniers au Centre international de Conférence de Bamako (CICB), ont été une réussite totale. Le chef d’orchestre de ce travail remarquable s’appelle Mamadou Diarrassouba.

Connu pour son sérieux dans le travail bien fait et sa grande manie de rassembleur, le 1er secrétaire à l’organisation du bureau politique national du RPM, Mamadou Diarrassouba, n’a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de cette grande rencontre d’envergure nationale. La grande salle du CICB abritant l’évènement était parfaitement et correctement décorée avec les couleurs du parti. Tout était parfaitement mis en place pour la réussite de l’évènement, de l’accueil des membres de l’intérieur comme de l’extérieur et de leur installation, tout était à l’ordre. La bonne organisation de l’évènement a rendu les deux jours d’échanges très fructueux sur la vie du parti. Les participants venus de toutes les régions du Mali et de l’extérieur ont fait des propositions pertinentes à la direction du parti par rapport aux réformes politiques et institutionnelles et l’état de la nation.

Très contents de la bonne organisation, les participants n’ont pas manqué de féliciter l’honorable Mamadou Diarrassouba et son équipe pour la réussite de ce comité central très capital pour le parti présidentiel.

Soulignons que le RPM, qui est sorti requinqué de ces assises du comité central, a renouvelé sa solidarité et toute sa confiance au président fondateur du parti, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l’Etat pour la réussite du second quinquennat.

Tientigui

