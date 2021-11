Housseini Amion Guindo dit Poulo, sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali : «Je trouve ces sanctions à la fois humiliantes, déplorables, sévères, mais également intelligentes »

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est réunie en session extraordinaire, le 7 novembre 2021 à Accra, République du Ghana, sous la présidence de S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana et Président en exercice de la Conférence. Ladite session avait pour objet d’évaluer l’évolution de la situation politique en République de Guinée et en République du Mali.

Au terme des travaux, la Conférence a décidé d’imposer des sanctions contre les individus et les groupes qui ont été identifiés, y compris les membres des Autorités de Transition et des autres institutions de la transition. Ces sanctions seront également imposées aux membres de leur famille. Ces sanctions sont relatives à une interdiction de voyage et au gel de leurs avoirs. « Je trouve ces sanctions à la fois humiliantes, déplorables, sévères, mais également intelligentes », a souligné le Président du Parti CODEM, Housseini Amion Guindo dit Poulo, dans une note rendue publique, le lundi 08 novembre 2021.

« Pour l’intérêt des Maliens avant tout, je trouve ces sanctions à la fois humiliantes, déplorables, sévères, mais également intelligentes. Humiliantes car les initiatives concernant le Mali aux Nations Unies ne seront plus celles de nos dirigeants, mais de ceux de la CEDEAO. Déplorables car nous n’aurions jamais dû en arriver à une telle situation avec le socle dont nous disposons ce, dans l’intérêt, je me le répète, du Mali et des Maliens. Intelligentes car elle n’impacte pas directement les populations qui souffrent déjà de la situation du pays.

Enfin, sévères car elle interdit de voyager toutes celles et ceux qui ont mandat ou sont censés exercer dans l’intérêt de la Nation à l’extérieur du territoire », a indiqué le président de la CODEM, Housseini Amion Guindo. A l’ère de la globalisation, Poulo précise que nul État ne peut se satisfaire lui-même. « Je crains hélas le pire si on continue sur ce chemin ! J’exhorte à nouveau ceux qui sont à la tête de notre pays, au respect des engagements qu’ils ont pris sous serment. Toute autre posture de leur part ne pourra être qu’interprétée comme une volonté préjudiciable à notre pays. Puisse le Tout puissant faire évoluer cette déplorable situation qui n’augure rien de bon et nous n’honore pas », a conclu Poulo.

Aguibou Sogodogo

