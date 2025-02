Le président du comité strategique du M5 RFP appelle à la mobilisation : Modibo Sidibé sera-t-il entendu par la classe politique ?

Le siège du Parti Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence, FARE – Anka Wuli, a servi de cadre le mercredi 12 février 2025 pour la présentation des vœux à la presse du Président du Comité Stratégique du Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, M Modibo Sidibé. L’occasion était tout trouvée pour dresser le bilan de l’année écoulée pour non seulement le Mouvement, mais aussi pour la transition qui a entamé sa cinquième saison, mais aussi et surtout parler des perspectives. Le point d’orgue de son message était un appel au rassemblement de la classe politique afin de proposer une alternative à la gouvernance actuelle et surtout pour un retour à l’ordre constitutionnel. L’appel de l’ancien premier ministre Modibo Sidibé sera-t-il entendu par la classe politique malienne fracturée en mille morceaux ? Quel est l’état de santé du Mouvement que l’ancien PM dirige actuellement ?

Dans son discours d’une quinzaine de minutes l’ancien PM Modibo Sidibé a rappelé que le Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura entend poursuivre les idéaux de départ du Mouvement, à savoir instaurer une gouvernance vertueuse du pays et poser les bases de la refondation de l’Etat et de la société malienne. Dressant le bilan de l’année écoulée l’ancien Pm peint un tableau très peu reluisant avec une gouvernance approximative et une exclusion tous azimuts des forces vives de la nation. Il en veut pour preuve la décision unilatérale de mettre fin à l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger, l’ouverture d’un dialogue direct inter maliens sans l’implication d’une frange importante de la classe politique et de la société civile et enfin la décision de retrait de la CEDEAO sans une concertation encore moins une consultation des forces vives de la Nation. Reconnaissant certaines prouesses réalisées par les forces de défense et de sécurité notamment la reprise de Kidal et surtout la montée en puissance de l’armée, le Président du Comité Stratégique du M5 RFP déplore le tout militaire comme option prise par les autorités pour résoudre la crise sécuritaire. S’agissant de la recrudescence de la violence et de l’insécurité le Président du Comité stratégique du M5 RFP tout en exhortant les autorités à doubler d’efforts, souhaite également que l’accent soit mis sur les efforts de développement car les populations souffrent énormément de la précarité, de la vie chère, de l’insécurité, a-t-il martelé. L’un des moments importants du discours de l’ancien PM a été l’appel au Rassemblement de la classe politique afin de proposer une alternative crédible.

L’appel de l’ancien premier ministre Modibo Sidibé sera-t-il entendu par la classe politique malienne fracturée en mille morceaux ?

Pour l’ancien PM 2024 a été une année particulièrement difficile, marquée par la dénonciation unilatérale de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation par le gouvernement, les restrictions des droits et libertés ainsi que les incertitudes relatives au déroulement de la transition après un léger report annoncé par les autorités en fin 2023. Cette annonce ne fut suivie par aucune autre concernant la suite du processus. C’est fort de ce constat et d’autres que Modibo Sidibé a lancé un appel pressant à la classe politique pour un grand rassemblement afin d’être une véritable force de changement. En effet, tous les observateurs de la scène politique malienne s’accordent à dire que sans un large rassemblement des forces vives de la nation en général et de la classe politique en particulier point de retour à l’ordre constitutionnel encore moins la fin de la transition. Mais le hic est que l’appel du PM Modibo Sidibé a très peu de chance d’aboutir et d’être entendu par la classe politique qui est en lambeaux. Comment comprendre qu’à défaut d’avoir une unanimité, qui du reste est presqu’impossible, pourquoi la classe politique n’arrive-t-elle pas à avoir un minimum de consensus autour des questions essentielles ? Il est clair que si chacun des leaders n’avait pas un égo surdimensionné ils devraient pouvoir réaliser un minimum de consensus en se rassemblant autour de l’essentiel.

Quel est l’état de santé du Mouvement que l’ancien PM dirige actuellement ?

Le Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces patriotiques, M5 RFP est divisé en mille morceaux et toutes les tendances se regardent en chiens de faïence. Donc partant de cet exemple illustrant la mauvaise santé de ce Mouvement, qui a pourtant fait rêver le peuple, et de surcroit la classe politique il y a peu de chance que les initiatives allant dans le sens du regroupement puissent aboutir. Il pourrait y avoir certainement un problème de leadership affirmé ce qui rendra difficile le rassemblement autour de quelqu’un. Bref l’appel de l’ancien PM, bien que judicieux ne tombera à coup sûr que dans des oreilles de sourds , chacun d’eux voyant midi à sa porte. C’est certainement une fin de carrière politique sans gloire d’une génération, celle de 91. L’héritage sera lourd à porter.

Youssouf Sissoko

