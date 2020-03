Il figure en bonne place parmi les 44 compétiteurs qui aspirent à représenter cette commune a l’Assemblée Nationale

Lancé dans la bataille de 44 candidats pour un seul poste de député à pourvoir, Ainéa Ibrahim Camara, s’engage dans la course sous les couleurs de son jeune parti Mouvement Républicain (MR) en commune III du district de Bamako. Parmi ces 44 candidats, il figure en bonne place pour être élu et représenter valablement la Commune III a l’Assemblée Nationale. Car, selon de nombreux observateurs de la politique malienne, c’est un candidat idéal pour le développement de la Commune III.

C’est dans ce cadre, que quelques jours après le lancement officiel de la campagne des législatives du 29 mars prochain, le président du MR a animé le mardi 10 mars dernier, au siège du parti, sis à N’Tomikorobougou, une conférence de presse pour parler sa candidature, son projet pour le Mali en général et pour la population de la Commune III en particulier qui il compte représenté valablement à l’hémicycle.

Ainéa Ibrahim Camara, après avoir souhaité la bienvenue aux journalistes pour l’intérêt porté à son parti à travers leur présence massive à la rencontre. Face aux journalistes il a bien détaillé les contours de sa candidature à la députation dans la circonscription électorale de la commune III du district de Bamako. Il s’est prété ensuite aux questions des journalistes.

La commune III m’a vu naitre, et m’a vu grandir, m’a vu évoluer. Je partage avec les habitants, de ma circonscription électorale une histoire commune, une histoire sincère, remplie d’émotion, de joie, parfois de tristesse. Je pense singulièrement a ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd’hui, a-t-il expliqué, avant de se s’incliner sur leur mémoire. Parlant de la particularité de la commune III, Selon Ainéa Ibrahim Camara, a dit qu’elle est le foyer et l’hôte d’accueil de nos forces de l’ordre, telle que l’école de police, la garde nationale, le camp de la gendarmerie. Nous partageons aussi cela avec toute la nation. Le deuil de nos vaillants militaires, nous le ressentons beaucoup plus que quiconque par ce que nous vivons ensemble », a-t-il préciser avant de demander une minute de silence à leur mémoire.

On m’a déjà posé cette question pourquoi une autre candidature alors qu’il y en a 43 en Commune III ? Pourquoi y’a MR, alors qu’il y a près que 200 partis politiques ?

Ce n’est pas parce que les anciens députés n’ont pas été capables non, ils ont certainement autant que moi l’envie de faire de la Commune III, un exemple au Mali et au-delà. Ma particularité, c’est que mon approche comme j’ai l’habitude de dire, est différente. Elle est différente à plus d’un égard, mais essentiellement, parce que ma profession d’expert financier et le projet qui est aujourd’hui assez connu de Camara Banque fait que j’ai une capacité particulière non seulement de mobiliser des capitaux, mais à les mettre à la disposition de mes concitoyens et de la commune III en particulier, a-t-il estimé. Voilà, ce qui va changer lorsque mes concitoyens de la Commune III me feront confiance, pour que je puisse humblement et dignement les représenter à l’Assemblée Nationale, a-t-il conclu.

AMTouré

