« L’URD adhère au processus d’élaboration de la nouvelle Constitution », selon son président, Gouagnon Coulibaly

La 11e conférence nationale de l’Union pour la République et la démocratie (URD) s’est tenue le samedi 11 mars au CICB. Occasion pour son président, Gouagnon Coulibaly, de réaffirmer avec force l’adhésion totale du parti de la poignée de main au processus d’élaboration de la nouvelle constitution.

Les autorités de la transition s’emploient à doter le Mali d’une nouvelle constitution dont le projet est d’ores et déjà disponible. L’Union pour la République et la démocratie (URD) est fière d’y avoir contribué à travers ses propositions d’amélioration de l’avant-projet et la présence physique d’un des siens au sein de la commission de finalisation.

C’est ce qu’a indiqué son président, Gouagnon Coulibaly. « Le parti renouvelle son engagement et sa mobilisation en faveur du OUI pour le vote référendaire », a-t-il clamé.

À l’agenda politique du Mali, figurent en bonne place la mise en place effective des organes en charge de l’organisation des élections générales, la révision de la loi électorale et enfin l’effectivité du nouveau découpage territorial. Conscient des enjeux du pays, le président a indiqué que son parti suit avec une attention particulière et participe activement au débat politique en cours sur ces questions majeures.

C’est pourquoi, le parti de la poignée de main regrette la lenteur accusée dans la mise en place des démembrements régionaux et locaux de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) et invite le gouvernement à entendre, pour des besoins de cohésion sociale, les voix discordantes relatives au nouveau découpage territorial.

Car, selon l’ancien député élu à Kati, il est évident que la réussite de ces paris reste tributaire de l’union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du pays dans un même élan patriotique et d’abnégation.

C’est dans ce cadre qu’il a appelé à davantage d’engagement patriotique pour la réussite de cette transition. « Ne l’oublions jamais, la réussite de cette transition sera d’abord la réussite du Mali, son échec sera l’échec du Mali, de tout le Mali ! Qu’à DIEU ne plaise ! » s’est-il exclamé.

Appel à l’union sacrée

Selon le successeur du regretté Soumaïla Cissé à la tête du parti, l’URD, pour sa part, est et restera toujours disponible pour apporter toutes contributions à cette réussite. C’est pourquoi elle a participé aux Assises Nationales de la Refondation (ANR), aux rencontres du cadre de concertation entre le ministère de l’Administration territoriale et les partis politiques et aux rencontres organisées par l’AIGE.

Du haut de la tribune, Gouagnon Coulibaly a profité de l’occasion pour tendre la main à tous les militants absents dans la salle au premier rang desquels le professeur Salikou Sanogo, 1er vice-président du parti.

« Cet esprit d’ouverture doit être en permanence le vôtre en particulier dans ce contexte d’hostilité exacerbée par l’apparition, à la faveur des réseaux sociaux, de nouveaux acteurs qui disputent aux partis politiques l’espace public et le débat politique », a rappelé l’ancien député.

Abdrahamane SISSOKO

