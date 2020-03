Dans cet entretien, le plus jeune candidat da Gao dévoile son projet pour la jeunesse et appelle à un vote massif des jeunes pour les jeunes. Lisez…

Mali Tribune : Présentez-vous s’il vous plait

Mahamadou Youssouf Dicko : Je suis Mahamadou Youssouf Dicko, le candidat le plus jeune aux élections législatives de mars 2020 dans le cercle de Gao.

Mali Tribune : Accepteriez-vous de nous dévoiler votre âge et ce que vous faites dans la vie ?

M. Y. D. : J’ai 22 ans. Je suis logisticien de formation et jeune entrepreneur, promoteur d’une Agence de communication et cabinet d’études. Je suis membre de plusieurs associations à l’échelle nationale et internationale.

Mali Tribune : Pourquoi êtes-vous candidat? Qu’est ce qui vous a poussé à être candidat à cette députation?

M. Y. D. : Je suis candidat pour combler autant que possible la place des jeunes, porter leur voix, leurs plaintes et solutions. La jeunesse constitue la frange la plus importante de notre population, la plus concernée par l’insécurité, le chômage, l’immigration, particulièrement l’exode rural, mais la moins présente aux instances de décisions. Il faut des jeunes pour combler ce fossé. Si les pays beaucoup plus développés penchent vers cette solution, pourquoi pas nous ?

Mali Tribune : Quel peut être votre message de cœur pour ces élections?

M. Y. D. : Mon message est pour les jeunes, filles et garçons, employés ou chômeurs, ayant pris les armes ou non, immigrés, déplacés, ou ceux qui résistent sur place ; ma candidature est celle de tous les jeunes sont la leur. Voilà une belle occasion pour changer notre destin, ne la ratons pas !!!

Mali Tribune : Quel appel lancez-vous ?

M. Y. D. : Mon appel est celui d’un vote massif de la jeunesse pour non seulement amorcer une émancipation politique de haut niveau, mais prendre la place qui leur revient. La jeunesse, est la principale cible de toutes les décisions politiques. Voter massivement pour changer les choses. Pouvoir, c’est vouloir!!!

Propos recueillis par

Koureichy Cissé

