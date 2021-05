Mali: après Assimi Goïta hier, la médiation de la Cédéao a RDV avec les responsables déchus

La rencontre avait un côté solennel selon un témoin. Le vice-président, le colonel Assimi Goïta, a pris la parole pour un plaidoyer pro domo. Il a repris les grandes lignes de son communiqué publié après l’arrestation du président de la transition et de son Premier ministre.

Il a contre eux un chapelet de griefs. Par exemple, le fait de ne pas avoir été consulté avant le remaniement ministériel – ce qui pour lui constitue une violation de la charte de transition… Il a également abordé la question de la crise sociale qui, toujours selon lui, ne trouvait pas de solution. Et les responsables en sont le président Bah N’Daw et son Premier ministre Moctar Ouane qui ont été placés « hors de leur prérogatives » hier, mardi 25 mai.

Après l’avoir écouté attentivement, la délégation conduite par Goodluck Jonathan a clairement évoqué la possibilité pour l’institution de la sous-région de prendre des sanctions contre notamment des militaires lors d’un prochain sommet ad hoc de la Cédéao. Les militaires impliqués dans ce dernier coup de force sont proches du Comité national pour le salut du peuple, à l’origine du coup d’État du 18 août 2020. Les Européens, qui ont « condamné avec la plus grande fermeté l’arrestation du président du Mali et de son Premier ministre », selon le président Macron hier, lors de leur sommet, pourraient très rapidement suivre dans la prise de sanctions.

Ce premier rendez-vous s’est terminé tard dans la nuit. Et ce mercredi, une rencontre est prévue entre la même délégation et le président de la transition et son Premier ministre écartés hier. Le président Bah Ndaw veut-il rester au pouvoir ? Jeter l’éponge ? Ce qu’il dira sera décisif pour la suite des discussions avec les militaires et pour une sortie de crise.

Dans quel état d’esprit se trouvent les responsables de la junte ?