Mali : Koulouba : le chef de l’état reçoit le secrétaire général de l’Organisation de l’unité syndicale africaine

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a reçu, vendredi dernier au Palais de Koulouba, le secrétaire général de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (Ousa), Arezki Mezhoud, en séjour dans notre pays, à l’occasion du 14è congrès ordinaire de l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM). Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur les conditions de vie et de travail des travailleurs du continent en général et de notre pays en particulier.

Au terme de la rencontre, le secrétaire général de l’Ousa a, en tant que représentant des travailleurs en Afrique, indiqué avoir exprimé au chef de l’état les préoccupations sociales ainsi que celles de paix et de stabilité au niveau du continent. Sans oublier leurs impacts sur l’avenir des travailleurs en Afrique en général et dans notre pays en particulier. «Nous avons aussi exprimé notre solidarité avec les travailleurs et le peuple maliens qui traversent une situation un peu difficile», a confié Arezki Mezhoud. En retour, le président de la Transition a déclaré avoir noté les préoccupations des partenaires sociaux au Mali.

Le colonel Assimi Goïta a aussi reconnu que les syndicats et les travailleurs ont un grand rôle à jouer pour le développement, la stabilité et la sécurité du pays. «Il nous a également fait savoir que l’UNTM, à travers son secrétaire général, a joué un grand rôle malgré toutes les difficultés», a révélé le visiteur de marque. Avant d’affirmer avoir trouvé chez le président Assimi Goïta «la volonté de développer le dialogue social, d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs». Le chef de l’état a par ailleurs reconnu que les travailleurs ont le droit de demander à améliorer leurs statuts, car ils ont un rôle pour le développement et la sécurité du pays.

Créée en 1973, sous les auspices de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) (aujourd’hui l’Union africaine) pour «donner une voix indépendante aux travailleurs africains», l’Ousa représente les travailleurs à travers le continent. Elle continue à se battre pour l’intérêt et le droit des travailleurs sur le plan continental. L’Ousa intervient également au niveau des institutions régionales et internationales pour défendre les intérêts des travailleurs africains.

«C’est une organisation qui est toujours fidèle à ses principes à savoir la lutte anti-impérialiste, antiapartheid et antisioniste parce que nous considérons que l’avenir des travailleurs est indissociable de celui du continent», a détaillé son secrétaire général. L’audience a enregistré la présence du secrétaire général de l’UNTM, par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Yacouba Katilé.

Bembablin DOUMBIA

