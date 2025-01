L’ancien premier ministre non moins Président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE ANKA WULI), Modibo Sidibé, a rencontré l’Union des Transformatrices des Produits Agro-alimentaires du quartier Badialan III, sise en commune III du district de Bamako. Occasion indiquée pour entretenir les Coopératives des Transformatrices des Produits Agro-alimentaires sur les enjeux de la transformation des produits locaux

.Le président des FARE ANKA WULI, Modibo Sidibé, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu sur le site de cette unité de production et conditionnement des produits agricoles pour du moins s’enquérir des conditions de travail de ses braves femmes, discuter des enjeux, les besoins et les difficultés du secteur de la transformation agro-alimentaire au Mali. Ces femmes ont évoqué certaines difficultés d’ordre administratives, notamment l’absence de documents de contrôle des produits, des besoins en formation, en équipements et surtout le manque de financement pour atteindre leurs objectifs.

Aussi, ces amazones de l’union des Transformatrices des Produits Agro-alimentaires ont mis l’accent sur la nécessité d’une unité de production adaptée aux normes internationales afin de faciliter l’exportation de leurs produits dont la demande devient plus en plus forte à l’extérieur du pays.

De son côté, l’ex-Premier ministre Modibo Sidibé, a fortement souligné l’importance de la transformation des produits agro-alimentaires dans l’économie du pays. Il a rappelé que des efforts ont été consentis lors de sa gestion du pouvoir. En l’occurrence, son initiation ou sa participation à l’élaboration de certaines politiques dans le domaine (Initiative lait, riz…) et bien d’autres programmes, la loi d’orientation agricole qui prévoit spécifiquement des avantages accordés aux femmes et aux jeunes, surtout dans les milieux ruraux.

A cet effet, le président des FARE ANKA WULI de soutenir qu’« elles savent comme tout le monde que la richesse d’une entreprise, ce sont ses ressources ». Avant d’indiquer que ces femmes interviennent dans tous les segments qui concernent les processus de commercialisation des différents produits alimentaires pour faire la valeur ajoutée.

C’est dans ce sens qu’il a estimé que « la transformation de nos produits de base est le pilier de l’économie du pays ». Et de rappeler que dans leur projet et programme, les femmes qui créent des entreprises doivent être appuyées, outillées en ressources financières, en formation et en logistique pour pouvoir faire les produits de qualité.

