Me Mountaga Tall lors d’une conférence débat à l’UCAO-UUBA : «Il n’y a pas d’alternative à la démocratie »

Après avoir mis l’accent sur le coup d’Etat de 1968 et la constitution de 1974 au Mali, Me Mountaga Tall a fait savoir que le CNID Association a œuvré pour l’avènement de la démocratie pluraliste au Mali. « Il n’y a pas d’alternative à la démocratie », a-t-il dit. Pour preuve, il dira qu’avec la démocratie, on peut dénoncer. Chose qui est impossible dans une dictature. Pour lui, la démocratie a apporté beaucoup de choses au Mali comme la possibilité de se réunir librement et parler du Mali. « La démocratie a apporté la liberté dans tous les domaines. Auparavant, cette liberté était un privilège », a-t-il dit. Par ailleurs, Me Tall a signalé que le Mali n’a pas besoin de rupture générationnelle. Cependant, il a invité les uns et les autres à être bon (patriote-compétent et intègre). Il a rappelé que la gouvernance au Mali a eu des problèmes très sérieux, d’où la nécessité d’aller vers la refondation. A ses dires, si on rate l’occasion de cette transition pour refonder le Mali, il sera quasiment difficile de le faire. Enfin, Me Tall a précisé que la démocratie est comme un arbre qu’il faut arroser.

Pour sa part, Nouhoum Sarr a fait savoir qu’il n’existe pas de système parfait de la démocratie. « Le Mali et le Bénin étaient cités en exemple comme les bons élèves en matière de démocratie, mais le coup d’Etat de 2012 a montré que notre démocratie est un château de cartes. Or, tout coup d’État est anti-démocratique par nature. La démocratie n’est pas parfaite, mais elle n’a pas d’alternative », a-t-il dit. Selon Nouhoum Sarr, dans la démocratie, il faut la bonne gouvernance.

Aguibou Sogodogo