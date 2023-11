Me Moustapha Cissé, Président de l’AIGE : «Nous allons assurer le relèvement du pays, la construction du Mali par la tenue des élections sincères, crédibles et transparentes»

Hier, mercredi 1er novembre 2023, une session de formation des coordinateurs de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) du district de Bamako sur le recueil d’actes-types a démarré au siège de l’AIGE à Bamako. Cette session qui durera jusqu’au 15 novembre 2023 permettra de manière théorique et pratique d’approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Plusieurs responsables de l’AIGE ont pris part à la cérémonie d’ouverture de cette session dont Dr Bréhima Fomba, Mme Nana Sanou et bien d’autres. En marge de ladite session de formation, le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé a fait une déclaration dans laquelle il donne des assurances quant à la tenue des élections crédibles au Mali. « Nous allons assurer le relèvement du pays, la construction du Mali par la tenue de bonnes élections, des élections sincères, crédibles et transparentes », a déclaré Me Cissé.

Dans sa déclaration, le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé a fait savoir que l’AIGE a élaboré un « recueil d’actes-types à l’usage des coordinateurs de l’AIGE ». Selon lui, ce document permettra d’outiller les coordinateurs et par ricochet l’amélioration du processus électoral au Mali. Ledit document, dit-il, fait l’objet de formations à travers le pays. Il a signalé qu’il y a 7200 membres de coordinations. « L’AIGE, dans la version où elle a été conçue, nous sommes en train de nous approprier de l’intégralité de nos prérogatives et ce qui augure de la tenue et de l’organisation de scrutins véritablement transparents, d’élections crédibles et qui feront la fierté de notre pays, parce que nous allons assurer le relèvement du pays, la construction du Mali par la tenue de bonnes élections, des élections sincères, crédibles et transparentes », a déclaré Me Cissé.

Durant la cérémonie d’ouverture de cette session de formation, la commissaire de l’AIGE, Mme Kané Nana Sanou, a mis l’accent sur l’importance du document élaboré par l’AIGE. « Nous venons d’organiser l’élection référendaire les 11 et 18 juin 2023 au sortir de laquelle une évaluation a été faite. Le constat est que les coordinations ont fait recours souvent aux différents niveaux de l’administration pour l’élaboration des fiches relatives aux décisions à prendre pour la bonne organisation ou marche du scrutin. Après analyse, au niveau national et dans le souci de réussir une élection mieux organisée et crédible, des documents ont été élaborés selon le type d’élection pour permettre aux coordinateurs de prendre dans le délai et sous la forme requise les différentes décisions prévues par la loi électorale. Ces documents, nous les avons appelés « Recueil d’Actes-types », a-t-elle dit. Avant d’ajouter que deux types d’actes ont été élaborés à l’usage des coordinateurs de l’AIGE. Il s’agit d’actes-types à prendre pour tout scrutin et d’actes-types à prendre en fonction de la nature du scrutin. « Je suis persuadée que cette session permettra de manière théorique et pratique d’approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Cette session de formation se tient à l’intention de toutes les coordinations de l’AIGE et les modalités pratiques de sa réalisation sont définies. Pour terminer, je tiens à remercier tous les partenaires qui, en ce moment décisif, accompagnent le Mali pour l’organisation d’élections crédibles, inclusives et moins contestées », a-t-elle conclu.

Aguibou Sogodogo

