Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, présidente de Women in Law and Development In Africa (Wildaf), nous fait part de son avis sur les élections législatives qui auront lieu le 29 mars 2020 au Mali.

“Nous ne pouvons que saluer cette initiative du gouvernement du Mali qui consiste vraiment à rendre légitime ce parlement. Parce que nous avons un parlement déjà dont le mandat a été renouvelé et prolongé à plusieurs reprises. Donc je pense que c’est une bonne initiative de pouvoir penser au renouvellement du parlement.

Elle met également l’accent sur les rôles que les femmes associatives jouent dans les élections législatives. De ce fait, elles mettent en place un système de renforcement de capacités pour qu’il y ait plus de femmes élues au sein du parlement. Mais aussi, elles font une observation approfondie des élections pour voir si toutefois les règles préétablies ont été appliquées. Et là où elles n’ont pas été appliquées de faire des propositions pour améliorer davantage la mise en œuvre du processus électoral. Ainsi, nous veillerons afin qu’il y ait plus de femmes au niveau du parlement.

De plus, elles apportent leur soutien aux femmes candidates dans le but de renforcer leurs capacités à pouvoir mieux comprendre le mécanisme. C’est-à-dire comment se préparer pour aborder le processus électoral et aussi comment mener sa campagne. Aussi, elles incitent davantage à s’impliquer dans le processus électoral. C’est-à-dire l’observation du processus électoral de voir tous les niveaux si le processus se déroule bien ou pas”.

Bintou Diawara

Djénébou Kané

