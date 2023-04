Mousatapha Dicko, Vice-President de l’ADEMA : “Ma Constitution est celle de 1992”

Lors du 32e anniversaire de la commémoration des Martyrs de 1991, Moustapha Dicko l’un des vice-présidents du parti de l’Abeille s’est prononcé sur la rédaction de la nouvelle Constitution au Mali. Il a déclaré ne reconnaitre que la Constitution de 1992 comme Constitution de la République du Mali.

Il a introduit en précisant que c’est le sang des Martyrs de 1991 qui est à la base de la Constitution de 1992. Pour dire que les Martyrs sont morts pour la démocratie qui est à la base de la Constitution de 1992. Il ajoutera qu’il ne reconnaitra pas la constitution qui est en cours de l’élaboration. “Ma constitution, c’est celle de 1992”, a-t-il martelé.

“Les esprits de 90-91, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs esprits qui sont à la base de la Constitution de 1992”. Et d’ajouter : “Il faut voir Me Demba Diallo, Abdoulaye Charles Danioko comme rapporteur général. Il y avait Abdoulaye Diarra, un grand constitutionnaliste. Me Amidou Diabaté et d’autres ont eu à travailler là-dessus”.

“Vous voulez nous dire c’est la part copie de quelque chose de quelque part. Pourquoi ?”, s’est-il interrogé. “On a fait les mêmes études. On a fait les mêmes écoles”, a-t-il averti. “Une Constitution, ce n’est pas pour gérer une situation ponctuelle”, a-t-il poursuivi pour dissuader ceux qui disent ceci : “La Transition a fait sa Constitution en 1992. Celle-là aussi pourra faire la sienne”.

Pour M. Dicko, en 1991 après la chute du régime Moussa, il n’y avait plus de Constitution mais aujourd’hui, rétorquera-t-il, une Constitution existe. “C’est la Constitution de 1992. Comment faire la relecture de cette Constitution ? Comment procéder au changement ? Tout est dans la Constitution”, a-t-il conclu.

Koureichy Cissé

