Le président de la République a accordé la semaine dernière une interview à l’ORTM, la chaîne nationale. Au cours de laquelle, Ibrahim Boubacar Kéïta a laissé entendre que tout va pour le mieux au Mali.

Pathétique ! C’est le sentiment qui prédomine après la sortie médiatique du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta. Comme à son habitude, le président de la République n’a apporté aucune réponse aux préoccupations du peuple malien, qui sont pourtant très nombreuses. Pis, il a laissé entendre que tout va pour le mieux dans notre pays.

Pourtant, il suffit de tourner le dos pour se rendre compte du contraire. Le Mali est en ébullition et cela dans tous les domaines. Les crises sont nombreuses (sécuritaire, scolaire et sociale) et les manifestations se multiplient (Kayes, Diéma, Diédieni, Kolokani, Kati, Tombouctou, Bandiagara, pour ne citer que ces localités). Les syndicats ont repris du poil de la bête. Deux syndicats (SNTE et le Syltae) ont déposé les 3 et 4 septembre leur préavis de grève sur la table du gouvernement.

À cela s’ajoutent une gouvernance chaotique et la corruption galopante et à ciel ouvert, pour parler comme l’Imam Mahmoud Dicko. Les cas des hélicoptères cloués au sol et les ristournes du coton ne sont pas encore élucidés.

L’application de l’Accord d’Alger, quatre ans après sa signature, ne connaît pas une avancée significative. Le dialogue politique dont il vante le mérite a du plomb dans l’aile.

En panne d’imagination, le gouvernement s’emmêle les pinceaux et ne sait même plus sur quel pied il faut danser. C’est dans ce cocktail explosif que le président de la République rassure ses compatriotes que tout va pour le mieux au Maliba.

Sous d’autres cieux, le président de la République retrousserait ses manches afin de prendre le taureau par les cornes. Ici, on préfère endormir le peuple. Pauvre de nous !

Abdrahamane Sissoko

