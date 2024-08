Oumarou Synayoko, le tout nouveau président du RJPPM : Plaidoyer pour les 11 hommes politiques arrêtés au Mali

Le Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM) vient d’investir son nouveau président en la personne d’Oumarou Synayoko, président du parti Bloc des alternances pour la renaissance, l’intégration et la coopération africaine (Barica). Son investiture a eu lieu, le week-end dernier au Carrefour des jeunes de Bamako.

A la tête d’un bureau de 56 membres, Oumarou Synayoko s’engage pour un mandat de trois ans et compte à cet effet travailler à la consolidation des acquis de paix et de cohésion sociale au Mali. A peine installé, le président des jeunes politiques avec son équipe ont solennellement demandé à la justice malienne, une clémence en faveur des 11 leaders politiques arrêtés à Bamako, il y a quelques mois.

“Au nom de la paix prônée par le président de la Transition, par l’ensemble des autorités et par tous les Maliens, nous demandons à la justice malienne d’être clémente envers nos camarades politiques”, a proclamé le président le RJPPM. Il a rappelé que dans le cadre de l’interdiction des activités des partis politiques et associations à caractère politique, 11 leaders politiques ont été arrêtés et sont entre les mains de la justice aujourd’hui.

Le RJPPM regroupe un grand nombre des partis politiques au Mali. “Autrefois, on était au sein du RJPPM, entre opposition et majorité. Mais aujourd’hui avec cette transition et la situation sécuritaire du pays, nous avons décidé de supprimer l’esprit opposition et majorité pour n’être que des Maliens pour le Mali au sein du RJJPM”, a fait savoir Ousmane Samaké du parti PS Yeelen Kura, non moins secrétaire général adjoint du RJPPM.

A l’en croire, les 56 membres du bureau national représentent 56 partis politiques. Chaque parti envoie son représentant jeune. A ce jour, Oumarou Synayoko, est à ses dires, le 4e président du RJPPM. Il est aujourd’hui secondé par Moussa Balla Nimaga de l’Adéma/PASJ comme vice-président. Et le RJPPM demande en conclusion et motion, la clémence pour leurs camarades arrêtés.

Koureichy Cissé

