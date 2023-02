Projet nouvelle constitution : Poulo opte pour la mauvaise stratégie en boycottant la commission de finalisation

Par décret en date du 27 janvier 2023, le président Assimi Goïta a nommé les membres de la commission chargée de la finalisation du projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Une liste (69 personnalités d’horizons différents) conforme à la volonté d’inclusivité et de consensus affichée par les autorités de la transition afin de donner aux réformes envisagées toute la légitimité requise. Mais, certaines formations politiques, comme la Convergence pour le développement du Mali (CODEM) de Housseini Amion Guindo dit Poulo, persistent dans leur politique de chaise vide.

Toiletter et améliorer la première mouture de l’avant-projet de la nouvelle constitution en prenant en compte les préoccupations exprimées par les forces vives de la nation ! Telle est la principale mission assignée à la commission de finalisation du document dont la composition a été dévoilée vendredi dernier (27 janvier 2023) par un décret du président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Cette liste met en évidence, si besoin en était, la volonté des autorités de la Transition d’impliquer toutes les forces vives de la nation dans les réformes envisagées pour refonder l’Etat. Malgré cette volonté d’inclusivité, certaines forces politiques restent sur leur position de boycotter le processus. Elles ont donc décidé de ne pas siéger au sein de la commission de finalisation.

Il s’agit notamment de la Convergence pour le développement du Mali (CODEM) de Housseini Amion Guindo, la Coordination des Mouvements, de l’Associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) et de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) qui ont réagi au décret présidentiel par un communiqué. La position de la CMAS et de la CMA n’est pas surprenante puisqu’il s’agit de deux organisations opportunistes qui digèrent mal le fait de ne pas avoir la mainmise sur les autorités politiques. La CMA est notamment en phase de rupture avec la République sous prétexte d’une application non satisfaisante de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APR). Quant à l’Imam, rares sont les Maliens qui ne connaissent pas ses vraies motivations politiques.

Mais, en tant que parti politique respectable, la Codem a beaucoup à perdre en privilégiant la stratégie de la chaise vide. Mieux être présente et défendre ses opinions et ses convictions que d’être toujours absent des débats sur l’avenir de la nation. Et une chapelle politique qui a réellement de l’ambition ne peut prendre le risque de bouder une commission chargée de finaliser un document aussi important (pour une nation en crise de gouvernance) que la constitution.

En politique, la stratégie de la chaise vide est généralement contreproductive à la longue. Aujourd’hui, la position de la Codem fragilise le Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques qui serait au bord de l’imposition parce que contraint de laver des linges sales sur la place publique. En effet, à la demande du gouvernement, cette coalition a désigné deux personnes pour siéger au sein de la commission de finalisation. Le choix s’est porté sur Amadou Aya, secrétaire général adjoint de la Codem, et Amadou Koïta (PS Yeleen Kura/EPM). Le premier a été désigné avec un statut d’expert. Quant à Koïta, il s’est retrouvé sur la liste après que Housseini Amion Guindo, Dr Bocar Tréta et Dr Modibo Soumaré aient décliné le choix successivement porté sur eux pour accompagner l’expert du regroupement.

Et pourtant, dans son communiqué, le parti de la quenouille feint la surprise et l’étonnement alors que si l’on s’en tient aux explications données par Amadou Koïta (dans un document audio que nous avons obtenu), il a été associé à tout le processus de désignation. Selon nos informations, lors de la réunion qui a décidé de la participation du cadre à la commission, seulement deux partis y étaient opposés. Le principe de la démocratie étant que la minorité se plie à la décision de la majorité, la CODEM aurait dû faire profil bas.

Un processus irréversible ouvert à toutes forces vives de la nation

«Quand on fait de la politique, c’est pour mieux servir son pays. Mieux vaut alors aller défendre souvent sa position au sein des structures officielles que de toujours boycotter», a rappelé Amadou Koïta (porte-parole du cadre désigné membre de la commission après le désistement des premiers responsables désignés). Ce dernier n’a jamais caché qu’il est favorable à l’élaboration d’une nouvelle constitution. Mais, il s’est toujours aligné sur la position du cadre qui milite pour une révision à minima de l’actuelle constitution. Et c’est d’ailleurs cette position qu’il promet aussi de défendre au sein de la commission comme représentant légal du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques.

En tout cas, l’attitude affichée par la CODEM ne pourra que conforter les Maliens dans leur conviction que nos leaders politiques se battent pour eux et non pour le pays et le peuple. Aujourd’hui, nous ne pensons pas qu’il soit raisonnable d’aller aux élections sans procéder aux réformes envisagées pour refonder l’Etat. Des réformes d’ailleurs acceptées par les Maliens qui, dans leur grande majorité, en font une condition sine qua non du changement tant attendu dans la gouvernance du pays.

Ces réformes sont donc aujourd’hui un passage obligé si l’on veut réellement offrir à notre pays un autre ancrage institutionnel afin d’impulser une dynamique vertueuse à sa gouvernance. Et le processus est déjà trop avancé pour y renoncer maintenant. A ce stade, le processus est irréversible. Et pour l’intérêt du pays et l’avenir de notre démocratie, il faut cette nouvelle constitution qui s’est imposée comme une évidence depuis au moins deux décennies de pratique démocratique.

Même si la Codem menace de ne pas reconnaître les éventuelles conclusions qui sortiront des travaux de la commission de finalisation du projet de constitution, quel peut-être réellement l’impact d’une telle décision sur la crédibilité du processus ? Très minime voire insignifiant si le peuple adopte le projet par une grande majorité au référendum. Et par contre, l’histoire politique du pays retiendra que la Codem de Housseini Amion Guindo s’est opposée à un projet qui tenait les Maliens à cœur !

Naby

