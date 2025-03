Dans un contexte de crise profonde, l’ancien ministre et président de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), Housseini Amion Guindo, dresse un tableau alarmant de la situation du pays. Il pointe du doigt l’incapacité des autorités de transition à répondre aux défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux, et appelle à une mobilisation nationale pour éviter l’effondrement du pays.

Depuis plus d’une décennie, le Mali fait face à une instabilité sécuritaire grandissante, mais selon Housseini Amion Guindo, la situation a atteint un seuil critique ces derniers mois. L’ascension de groupes armés terroristes comme le JNIM et l’EIGS, ainsi que la formation du Front de Libération de l’Azawad (FLA), aggravent l’insécurité. L’ancien ministre dénonce également l’inefficacité du processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration (DDRI), laissant planer des doutes sur l’avenir de la paix dans le pays.

Pour Housseini Amion Guindo, le processus de transition est marqué par un déficit de dialogue et des atteintes aux libertés fondamentales. Il critique la répression des opposants, la dissolution de partis politiques et d’associations, ainsi que la modification de la charte de la transition, sans concertation. Ces pratiques, selon lui, nourrissent un climat de tension et éloignent toute perspective de sortie de crise. L’ancien ministre pointe du doigt la crise économique qui frappe le pays. Il évoque la dépendance excessive aux importations, la mauvaise gouvernance, la crise énergétique et les sanctions économiques résultant du retrait du Mali de la CEDEAO. À cela s’ajoute une précarité sociale grandissante, avec la montée du chômage, l’inflation galopante et la détérioration des services sociaux de base.

Pour lui, la situation est devenue insoutenable pour la majorité des Maliens. Face à ce qu’il qualifie de « pourrissement de la situation », Housseini Amion Guindo plaide pour un sursaut national. Il appelle à la création d’un pôle démocratique alternatif rassemblant toutes les forces vives du pays afin de restaurer la bonne gouvernance et la sécurité. Dans cette dynamique, il annonce l’organisation d’une « journée nationale de colère, d’indignation et de protestation » pour dénoncer l’échec de la transition et exiger un changement de cap.

Selon lui, seule une approche inclusive impliquant l’ensemble des acteurs nationaux peut permettre au Mali de sortir durablement de cette crise et de retrouver le chemin de la stabilité et du développement.

Adama Coulibaly

