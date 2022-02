La place de l’indépendance de la Cité des Askia a vibré hier au rythme de la création du Mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie (Mpsd). A l’unisson, la ville de Gao a déroulé pour l’un de ses fils prodiges au nom pour la réussite de la transition.

Comme il sait le faire, l’ancien maire de la 7ème région administrative du Mali a su mobiliser dans la diversité. Au regard de tous les efforts, les acquis et perspectives de la transition, l’enfant de Monzonga, qui a démissionné de la Codem, a décidé d’être un soutien à la transition en cours au Mali. Un soutien de taille qui n’entend pas s’économiser avant l’atteinte des objectifs qu’ Assimi et Choguel se sont fixés.

En présence des représentants de plusieurs mouvements, partis politiques et associations, une autre page du soutien populaire à la transition s’est écrite. Cette grande manifestation annonçait le lancement officiel du Mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie (Mpsd) de Sadou Diallo.

Le Mpsd est un nouveau mouvement politique qui a été créé par l’ancien président du Pdes de feu Amadou Toumani Touré et ancien Premier vice-président de la Codem de Housseini Amion Guindo. Après plusieurs années d’expériences politiques, Sadou Diallo a décidé, à travers ce mouvement politique, d’inciter la jeune génération à s’intéresser à la politique afin de mieux préparer la relève dans le Mali en général et à Gao en particulier.

Après l’étape de Gao qui symbolise l’attachement de Sadou Diallo à sa ville de cœur, ce mouvement national est appelé à s’implanter sur toute l’étendue du territoire national. Selon plusieurs indiscrétions, beaucoup d’activités de soutien à la transition sont prévues dans les jours à venir.

Sadou Diallo, dans son intervention, a demandé à la jeunesse de Gao plus d’engagement pour s’approprier l’instrument politique car, à ses dires, il ne sera plus candidat à une élection locale et il s’impliquera de toutes ses forces pour que la vieille génération cède la place à la jeunesse pour un nouveau Mali plus émergent.

I.COULIBALY

