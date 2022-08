Au total, 75 partis politiques et 11 organisations de la société civile ont participé à l’opération. Parmi les candidats retenus, il revient au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de nommer 4 représentants des partis et 3 de la société civile

Le tirage au sort des représentants des partis politiques et organisations de la société civile au collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) a été effectué hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB) sous l’égide du cabinet d’études de Me Alhousseiny Diop, huissier-commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Bamako.

Le tirage au sort a permis de départager les candidats en présence d’un parterre d’hommes politiques et des délégués des organisations non gouvernementales. Ainsi, les quatre femmes retenues au compte des formations politiques sont Oumou Dicko du Rassemblement malien pour le travail (Ramat), Mme Dao Hawa Kanté de l’Alliance malienne pour le travail (Amat), Mme Coumaré Nana Konaté de la Synergie des initiatives pour la renaissance africaine (Sira) et Léila Walet Ibrahim de la Convergence pour l’émergence du Mali-Faso Jo Ton.

Les 4 hommes sont Salomon Ongoïba de l’Alliance pour la promotion et le développement du Mali (Apdm), Harouna Cissoko du Front uni pour la démocratie et le changement (Fudec), Youssouf Coulibaly de l’Initiative pour la refondation du Mali (Irma) et Abdrahamane Bakhaga issu des rangs de la Force citoyenne et démocratique (FCD).

Pour la société civile, les chanceux du tirage au sort sont Djénébou Diakité de Forsat civile, Mariam Dicko du Centre malien pour le dialogue inter-partis et la démocratie (Cmdid) et Mme Traoré Nane Sissako du Conseil national de la société civile en ce qui concerne les femmes. Et les hommes sont Fily Moussa Kanté du Réseau des communicateurs traditionnels pour le développent au Mali (Recotrade), Sékou Coulibaly du Collectif des régions non opérationnelles et Moussa Keita de l’Ordre des notaires.

Sur les 8 candidats des partis politiques et 6 des organisations de la société civile tirés au sort, le dernier mot revient au président de la Transition de nommer à l’Aige les 4 représentants des partis et les 3 de la société civile.

L’objectif du tirage était d’établir une liste de 8 candidats pour les partis politiques et 6 pour les organisations de la société civile. La loi n° 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale explicite dans son article 7 que l’Aige est composée de 15 membres désignés sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d’impartialité ainsi que des jouissances des droits civiques et politiques. Elle comprend 8 représentants des pouvoirs publics, 4 des partis politiques et 3 de la société civile.

AUCUN CONSENSUS- Rappelons que le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, avait eu des séances de travail avec les cadres de concertation des partis politiques et des organisations de la société civile les 21 et 22 juillet 2022 pour proposer les modalités de désignation de leurs représentants au sein de l’Aige. à l’issue de ces concertations, aucun consensus n’a pu être obtenu pour les modalités de désignation.

Devant cette impasse, les autorités de la Transition ont décidé de procéder à un tirage au sort dans le souci du respect du chronogramme des réformes politiques et électorales et de la neutralité absolue du processus. C’est ce qu’a expliqué Me Zourkoufi B. Diarrisso du cabinet d’études de Me Alhousseiny Diop.

Au préalable, les formations politiques et la société civile avaient porté leur confiance sur des hommes et des femmes en déposant leurs dossiers de candidature auprès de la Commission mise en place par le gouvernement. Après la réception et l’examen de ces dossiers, les membres de cette commission ont retenu 75 partis politiques et 11 organisations de la société civile pour le tirage au sort. Auparavant, la commission s’était réunie du 3 au 10 août 2022 dans la salle de conférence du ministère en charge de l’Administration territoriale pour trier sur le volet. Cela fait suite à la correspondance du 29 juillet 2022 du département de tutelle invitant les 273 partis politiques et les 96 organisations de la société civile à proposer deux candidats dont une femme.

Namory KOUYATÉ