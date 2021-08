URD : Mamadou Igor entre appel et projets pour le Mali

Le désormais vice-président de la section de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Mamadou Igor Diarra ne se repose pas sur ses lauriers. Tout en appelant à la construction du Mali, il dévoile les projets qu’il a plein les mains pour le pays. Une qualité qui entre dans le caractère de vrais chefs d’Etat.

Il l’a fait savoir à Markala lors de la réception des membres de l’ex-MEA au nouveau siège du parti de la poignée de mains. « Je l’avais fait savoir déjà il y a quelques mois. J’ai intégré l’URD avec mon regroupement politique ex-MEA qui a porté ma candidature en 2018 aux élections présidentielles. C’est surtout à la demande du regretté président-fondateur Soumaïla Cissé. Il a eu l’honneur de nous convier », affirme-t-il.

Le travail de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor Diarra n’est pas de tout repos. Et pour cause, le patron de Mali en action (MEA), il y a quelques mois, a atterri à l’URD avec les membres du dit mouvement. Depuis son adhésion au parti Union pour la République et la Démocratie (URD), Mamadou Igor Diarra ne se repose pas sur ses lauriers

Dans une déclaration, l’ancien patron du département de l’Economie et des Finances n’a pas caché les raisons qui ont motivé son adhésion au parti de la poignée de main. Pour lui, cette présence à l’URD trouve son explication non seulement en l’invitation de feu Soumi, mais aussi en la conviction et la détermination de Mamadou Igor pour le « grand parti et le Mali ». Mamadou Igor Diarra lance une invitation à tous ceux qui ont de l’ambition pour le Mali de les rejoindre à l’URD.

Acquis et perspectives

Après s’être battu pour le développement de Markala, Mamadou Igor Diarra compte élargir ses actions à l’ensemble du Mali. A l’entendre, beaucoup de réalisations ont été faits pour Markala. Il affiche l’espoir d’en faire dans d’autres localités du Mali. Parlant de ces réalisations dont Markala a bénéficié, il citera l’électricité, l’eau potable, les banques et les bonnes infrastructures.

L’homme est conscient que son travail n’est pas fini. Il se préoccupe de l’avenir des enfants du Mali. « Aujourd’hui, ce qui m’inquiète, c’est l’avenir de nos enfants qui ne trouvent pas d’opportunités d’emploi. Ils vont à l’école mais l’avenir n’est pas assuré », dit-il. Pour y remédier, Mamadou Igor fait des propositions. Il s’agit, pour lui, de se mettre au travail, de parler moins pour agir.

Les adhérents à l’URD venus de San, Bla, Macina, Baraoueli, Tominian, Ségou ont donné la confirmation de se battre au sein de la nouvelle famille politique. Quant aux secrétaires généraux de l’URD présents, ils ont fait des suggestions propres à redonner le souffle au parti dans la région.

Bazoumana KANE

