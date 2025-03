Gestion de l’office des produits agricoles du Mali : Un trou de plus de 542 millions francs CFA révélé par une mission de vérification

Le Bureau du Vérificateur général (BVG) a effectué une vérification financière à l’Office des produits agricoles du Mali (OPAM) au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Il s’agissait de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par l’OPAM. Cette vérification a mis en exergue des irrégularités administratives et des irrégularités financières, notamment un manque à gagner de plus de 542 millions de F CFA.

Pour ce qui est par exemple des irrégularités financières, la vérification a mis en évidence un montant total de 542 096 871 F CFA. Elles sont relatives au paiement d’indemnités indues aux membres du Comité d&e gestion pour un montant de 4 350 000 FCFA ; au fractionnement de dépenses portant sur des marchés pour un montant total de 246 169 000 F CFA ; à la non-fourniture de pièces justificatives de dépenses effectuées par demande de cotation pour un montant total de 23 709 258 FCFA ; au paiement de dépenses inéligibles sur l’avance de fonds faite pour la réhabilitation des magasins pour un montant de 215 088 613 F CFA ; à la justification de frais de transport par des bons de transfert fictifs pour un montant de 52 780 000 FCFA ; à la non-justification de l’enlèvement par les bénéficiaires de 1 360,500 tonnes de riz issu d’un don et au morcellement irrégulier du TF N°207…

Les faits relevés dans le rapport de vérification et qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la législation budgétaire et financière concernant ces irrégularités financières ont été dénoncés au Procureur de la République chargé du Pôle national économique et financier et transmis au président de la Section des comptes de la Cour suprême.

