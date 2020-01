A la faveur d’une conférence de presse le lundi 30 décembre 2019 à la Maison de la Presse, le mouvement politique Action Républicaine pour le Progrès (ARP) a donné son avis sur les conclusions du dialogue national inclusif et faire un bilan de l’année écoulée.

Etaient aussi présents à la rencontre, M. Ben Kattra ancien ministre, aussi membre du mouvement et d’autres membres. L’exposé du président était basé sur la complexité et les difficultés que l’année 2019 a enregistrées.

Tièman Hubert Coulibaly, président du parti Union pour la démocratie et le développement (UDD),se retrouveaussi à la tête du pole politique nomméARP (Action Républicaine pour le Progrès). C’est lui qui a animé en partie ladite conférence de presseau cours de laquelle il n’a manqué pas d’accentuer les grandes difficultés et la complexité de l’année qui vient de s’achever et rassure l’opinion publique sur la quiétude prochaine du pays courant cette année 2020.

Ainsi, il a rappelé que l’année 2019 a été jalonnée par des actions terroristes au Mali, émaillée de grandes tensions au niveau national et international, l’année scolaire aussi a été mise en péril de surcroit, beaucoup de pertes en vie humaine.

Il a noté que les compatriotes, qu’ils soient de la majorité autant présidentielle ou de l’oppositiondoivent savoir que les résolutions du dialogue national inclusif s’adressent à tous et désormais s’imposent à tous. Ainsi l’après dialogue doit constituer une nouvelle période d’effort, pour que la main tendue soit encore plus tendue, d’effort afin que 2020 soit moins difficile, moins concrète, qu’elle soit une année de l’ouverture du chantier pour la reconstruction, la réconciliation et une période de paix durable au pays : ‘‘2019 nous a permis de préparer dans la difficulté, dans la complexité, dans la tristesse. Il faut que 2020 soit l’ouverture de ce chantier et que tous les ouvriers soient présents sur le chantier avec comme chef de chantier, le président de la république. Nous l’encourageons pour que l’ouverture, l’union soit les principes de cette nouvelle action qu’il va devoir engager à partir de2020’’, a-t-il dit.

Cependant, il a souligné que sur le plan national, l’année a été difficile mais aussi, qu’elle a été une année d’espoir car, soutient-il, ‘‘ nous sommes en voie de nourrir de l’espoir pour un lendemain meilleur’’.

Sur le plan économique et social, aux dires du président de l’ARP, l’accent est largement mis sur les questions de sécurité, de paix et de gouvernance. ‘‘Il faut de plus en plus se convaincre que la prospérité économique fait partie des solutions parce que la pauvreté est l’une des causes de la déstabilisation et aucun ne peut venir à bout de la pauvreté si ce n’est la création de richesse’’ a-t-il conclu.

Salimata Saré

