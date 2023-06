Les rideaux des activités de vulgarisation du projet de constitution sont tombés au CICB, sous la présidence du premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Le bilan du Comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du projet de Constitution présenté par le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga a été salué et jugé satisfaisant par le Premier ministre. Les 12 activités programmées ont été toutes réalisées à 100% sur une durée de 15 jours.

Selon le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, le premier axe a concerné l’élaboration des documents de référence. Les activités programmées ont été exécutées à 100 %.

D’après lui, il y a eu la tenue de sessions d’appropriation et d’immersion sur le projet de constitution par les membres du comité de pilotage (COS, CC et Experts) ; élaboration d’une note d’orientation pour la vulgarisation du projet de constitution à l’intention des membres du comité de pilotage ; dissémination des supports du projet de constitution en français traduit dans les 13 langues nationales ainsi que l’Arabe ; conception de documents-supports, flyers et dépliants.

Concernant le deuxième axe, il dira qu’il y a eu un total de 12 activités programmées et réalisées : il s’agit de : conception et réalisation de spots TV et radio HD ; adaptation des spots TV et radio dans les langues nationales ; diffusion de spots TV et radio (par jour); réalisation et diffusion de microprogrammes sur le projet de constitution ; réalisation et diffusion d’interviews d’experts et de personnes-ressources (radios, TV, presse écrite, médias sociaux) ; émissions débats et jeux d’animation radiophoniques (télé et radio) ; production de banderoles et kakemonos ; couverture médiatique TV privées (Africable, Cherifla, Renouveau, Alafia, …) ; animations et couverture médiatique Web TV, Medias sociaux ; animation de la plateforme électronique interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles.

Au titre des sessions d’appropriation du projet de constitution

A en croire Ibrahim Ikassa Maïga, la 1ère session d’appropriation du projet de constitution à l’intention de la presse couplée avec le lancement des activités de vulgarisation s’est tenue le 15 mai 2023, sous la haute présidence du Premier ministre ; la 2e session d’appropriation du projet de constitution à l’intention des cadres de la haute administration publique des institutions, du haut commandement militaire, des collectivités territoriales et des forces syndicales s’est tenue le 18 mai 2023, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, la 3e session d’appropriation du projet de constitution par les organisations faitières des jeunes et de femmes, les faitières du monde rural, les organisations patronales et consulaires et le secteur privé, a eu lieu le 19 mai 2023, sous la présidence du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions. Et la 4e session d’appropriation du projet de constitution à l’intention des partis et regroupements politiques des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des faitières de la société civile a eu lieu le 23 mai 2023, sous la présidence du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions.

Au titre des missions de vulgarisation dans les régions

Le ministre Ibrahim Ikassa a indiqué que les missions ont permis d’organiser des panels d’échanges avec les agents de l’administration et les forces vives dans 18 régions administratives. La session de Kidal prévue pour le jeudi 1er mai 2023 permettra de boucler la couverture nationale. Un cadre convivial a été instauré avec légitimités traditionnelles, les notabilités et les autorités religieuses à travers des visites de courtoisie dans toutes les régions.

Au titre des missions de vulgarisation dans les pays de forte concentration des Maliens, il a révélé qu’il y a eu deux sessions en visio-conférence.

Les sessions par visio-conférences ont eu lieu les 20 et 21 mai 2023 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous la conduite du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le ministre des Maliens établis à l’Extérieur. Elles ont concerné les pays ci-après : Guinée Conakry, Sénégal, Maroc, Algérie, Arabie Saoudite, Chine.

Il a eu aussi des sessions présentielles depuis le 25 mai 2023: sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : Gabon, Congo, RD Congo, Guinée Equatoriale (Malabo et Bata) Gabon (Libreville et pointe noire), Congo-Brazzaville. Sous la présidence du ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine: Etats-Unis (USA). Sous la présidence du ministre chargé de l’Action humanitaire : Burkina-Faso (Ouaga et site des Maliens réfugiés) et Mauritanie (Nouakchott), sites de réfugiés : M’Bérra en Mauritanie, sous l’égide du ministre chargé de la Réconciliation, ce 31 mai 2023. Sans oublier la session en Côte d’Ivoire, avec l’appui d’un expert de la cellule de Coordination.

Au titre des Missions de vulgarisation dans les casernes (forces armées et de sécurité), il expliquera qu’une équipe de la Cellule de coordination composée de trois officiers supérieurs ont sillonné les garnisons et casernes du pays sous l’égide des ministres chargés de la défense et de la sécurité.

Kati-Bamako : Kati, 34e bataillon du Génie militaire, Centre médicochirurgicale du génie, la Garde nationale, Base 101 Sénou Armée de l’Air, Ecole nationale de Police, Gendarmerie Camps 2 et 3, Ecole de la protection civile. Ségou: Centre de formation école des sous-officiers, ateliers centraux de Markala, Centre de formation du Génie militaire de Bapho. Koutiala : Centre de formation de l’armée de terre. Koulikoro : Centre Boubacar Sada Sy. Ainsi que dans les régions militaires : Sikasso, Gao, Tombouctou et Sévaré. Les activités dans les casernes ont enregistré la forte participation des femmes et des militaires à la retraites.

Au titre des séances de vulgarisation dans le milieu scolaire et universitaire, il a fait savoir que trois (3) conférences dans les milieux universitaires (Ségou, Kabala et Infss), sous l’égide du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aussi, l’organisation des leçons modèles sur le projet de constitution dans tous les établissements scolaires sous l’égide du ministre de l’Education nationale.

« Ce bilan sommaire, globalement satisfaisant, est une œuvre commune. Celle de l’ensemble des membres du gouvernement et de leurs collaborateurs et celle des agents de l’administration publiques, des ambassadeurs, des forces politiques et sociales de notre pays. C’est le lieu de nous féliciter de l’engagement patriotique et de l’engouement nourri des Forces vives maliennes, de l’intérieur et à l’extérieur, qui se sont mobilisées pour partager le contenu fécond du projet de Constitution, à travers des initiatives propres de débats, forums populaires, meetings, conférences, émissions médiatiques, dans toutes les langues nationales. Que toutes et tous trouvent ici l’expression de nos salutations hautement patriotiques, au nom des plus Hautes autorités de la Transition. Sans avoir la prétention d’avoir réalisé une œuvre parfaite, le Comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de Constitution se réjouit d’avoir pleinement accomplie la mission à lui confiée, grâce au soutien du président de la Transition, son excellence le colonel Assimi Goïta et du Premier ministre chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga», a-t-il conclu.

Moussa Sékou Diaby

