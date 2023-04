Les medias et la liberté d’expression : Ce mal nécessaire, difficile à supporter !

Dans toutes les sociétés humaines, s’il y a un mal nécessaire et indispensable, mais très difficile à supporter, c’est certainement la liberté d’expression. Et cela pose clairement la question de savoir : si nous pouvons vivre ensemble sans nous exprimer dans la vérité ?

En vérité, depuis que les sociétés humaines ont fait l’objet des conquêtes pour leur gestion, par une poignée d’individus, peu importe leurs visions et idéologies, le monde est devenu, celui où la vérité n’est pas la bienvenue. Cela a été bien remarqué dans les pouvoirs féodaux, dans les royaumes et autres. Seuls, les détenteurs des pouvoirs pouvaient s’exprimer en leur nom et également au nom de tous les autres individus de la cité. De même, tout ce qu’ils disaient devrait être accepté comme étant vrai.

Avec l’évolution, surtout grâce à naissance des pensées philosophiques fortes, l’esprit critique a fini par s’imposer. La prise de conscience a créé le sens aigu du courage pour revendiquer la prise de parole, afin que chaque être humain puisse avoir la possibilité de s’exprimer. A cet effet, des luttes ont eu lieu, en opposant les citoyens aux détenteurs des pouvoirs. D’ailleurs, avant d’en arriver à la démocratie et aux libertés individuelles et collectives, il est important de mentionner que les pouvoirs étaient concentrés entre les mains d’un groupe d’individus ou d’un seul individu, comme c’est bien le cas des monarques pour la monarchie (Royauté et Empire).

En clair, tout pouvoir se reposait sur un seul être humain. L’exemple du Roi qui regroupe en lui seul, les trois pouvoirs à savoir : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C’est également le cas des dictateurs qui résument en eux, la république, l’Etat et le peuple. Et tout fonctionne au gré de leurs caprices.

C’est pourquoi, les libertés d’expressions, ne sont pas les bienvenues dans les sphères des pouvoirs. Et que toute prise de parole devrait, dans ce contexte précis, tenir compte de l’appréciation et surtout de la réaction qu’aurait tout pouvoir en place.

Dans le fond, la liberté d’expression, s’il elle est nécessaire pour tout citoyen pour se sentir libre de s’exprimer et donner son opinion, il convient cependant de noter, que cette même liberté, constitue un véritable mal pour tout pouvoir. Tout pouvoir a une logique qui veut que tout le monde, ou la majorité des citoyens, voire, la population, adhère à tout ce qu’il dit et fait.

Si donc la démocratie est une bonne chose pour chaque individu, parce qu’elle lui permet la liberté de pleinement jouir de ses facultés mentales et intellectuelles, cette même démocratie, demeure un mal pour tout pouvoir qui veut être le seul détenteur de la vérité.

Aucun pouvoir n’aime être contrarié, contesté ni être remis en cause. Il est donc extrêmement important que chaque citoyen sache cela. Justement pour qu’il parvienne à savoir se comporter vis-à-vis du pouvoir. Et que dans son exercice de la prise de parole, qu’il sache quoi dire et comment le dire, pour éviter toute fâcheuse réaction du pouvoir.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

