ORTM : La rentrée des programmes radio et télé ce vendredi

C’est ce vendredi soir, 24 février, que l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM), procèdera au lancement officiel de ses grilles de programmes 2023 au CICB à partir de 21 h. Une soirée récréative placée sous la présidence du ministre en charge de la Communication et le co-parrainage des ministres de la Défense et de l’Administration territoriale, qui sera retransmise en direct.

Place de la radiotélévision publique dans la construction d’un Mali nouveau”. C’est ce sous-thème que la rentrée radiophonique et télévisuelle de l’ORTM sera célébrée ce vendredi au CICB.

Occasion pour la direction générale de l’ORTM de présenter aux auditeurs et aux téléspectateurs, les innovations des différentes grilles des programmes de la Radio rurale, la Radio nationale, la Radio Chaine II, des télévisions ORTM 1 et ORTM 2.

La soirée sera mise à profit pour récompenser les meilleurs partenaires financiers de l’ORTM en 2022, les fidèles auditeurs et téléspectateurs. Pour agrémenter la nuit, il est également prévu des prestations artistes comme l’Ensemble instrumental, Safi Diabaté, Prince Diallo et l’humoriste Petit Guimba.Et l’invité d’honneur de cette rentrée est le directeur général de la Radiotélévision de la Guinée (RTG), Fana Soumah, qui va profiter de son séjour à Bamako pour signer une convention de partenariat avec son homologue de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé. La soirée sera présidée par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration. Les ministres en charge de l’Administration, et de la Défense sont les parrains. L’événement sera retransmis en direct à la Radio et à la télévision.

K. THERA

