Studio Tamani : 10 ans au service des Maliens, ça se fête !

Le samedi 19 aout 2023, à la Maison de la Presse, le Studio Tamani a célébré son 10ème anniversaire dans une atmosphère de convivialité et de fierté de services rendus à travers toutes les contrées du Mali. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs hommes de media, notamment des radios, des partenaires de ladite structure et des fidèles auditeurs.

Créé un 19 aout 2013, le Studio Tamani est un programme radiophonique quotidien d’informations sur le Mali qui propose des journaux parlés en 5 langues différentes dont 4 locales. C’est un fruit d’un partenariat fort entre l’URTEL et la Fondation Hirondelle. Pendant 10 ans, cette plateforme n’a cessé de grandir et proposer de belles choses dont des débats qui donnent la parole aux Maliens de tout bord. Aujourd’hui, la plateforme Studio Tamani compte 85 radios partenaires à travers le Mali, 4,3 millions d’auditeurs, 100.000 abonnés sur Facebook et 50.000 sur Twitter.

Selon le Directeur exécutif du Studio Tamani (représentant pays de la Fondation Hirondelle), Martin Faye, dans toute histoire humaine, il y a ce qu’on appelle le mythe fondateur. Que le mythe fondateur du Studio Tamani c’est l’histoire d’une rencontre en 2012 à Bujumbura entre le président de l’URTEL de l’époque et la Fondation Hirondelle. Et après des discussions et des études, le Studio Tamani a vu le jour un 19 aout 2013 avec des émissions diffusées dans tout le Mali en 5 langues avec au départ 25 radios partenaires. Selon toujours M. Faye, force est de constater que des progrès ont été réalisés à tous les niveaux grâce à la qualité du service, le courage et le professionnalisme des journalistes qui constituent la pièce maitresse du Studio Tamani.

« Le Studio Tamani, c’est 10 ans au service de la population malienne avec une rédaction malienne composée à 100% de jeunes journalistes au groupe multi-ethnique. Studio Tamani, c’est aussi une charte éditoriale avec des mots clés : rigueur, professionnalisme et une information basée sur les faits adressée aux maliens dans leur langue et promouvoir le vivre ensemble », a-t-il développé. Avant de faire savoir que depuis sa création à nos jours, le Studio Tamani a participé à tous les grands rendez-vous du Mali tout en donnant la parole aux maliens pour donner leur avis sur des thématiques diverses. Avant de clore son propos, Martin Faye a tenu à remercier les autorités maliennes pour leur accompagnement, l’URTEL et les fidèles auditeurs de Studio Tamani.

Au cours de la cérémonie, des projections vidéos ont été faites pour témoigner l’engagement du Studio Tamani aux côtés des maliens. Ce qui a permis de suivre des témoignages des auditeurs de différentes zones du Mali sur l’importance du Studio Tamani dans leur quotidien. De même que des personnalités au pupitre de cette cérémonie, sur la qualité du service de l’information rendu par le Studio Tamani pour le Mali et pour les Maliens.

La fin de cette cérémonie d’anniversaire a été marquée par des remises des distinctions aux journalistes qui ont servi le Studio Tamani avec amour et professionnalisme depuis sa création à nos jours, à certaines radios partenaires de Bamako et de l’intérieur du pays.

Adama Tounkara

