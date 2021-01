La Maison des Aînés de Bamako a abrité, le lundi 18 janvier 2021, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de la nouvelle liste des médicaments et dispositifs médicaux pris en charge par le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) dans les pharmacies d’officines privées. L’objectif général de cet atelier est de valider la liste des médicaments et dispositifs médicaux proposés avec l’implication de tous les partenaires. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le directeur général de la CANAM (Caisse nationale d’assurance maladie), Mahamane Baby, en présence des autres responsables de la CANAM, des participants et d’autres personnalités.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le directeur général de la CANAM (Caisse nationale d’assurance maladie), Mahamane Baby, a fait savoir que la Direction de la CANAM a procédé à la révision de la liste des médicaments, pratiquée depuis 2014 dans les pharmacies d’officines privées. Ce processus, dit-il, a abouti à l’élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé Edition 2018 approuvée par l’arrêté N°2018- 0230/MSAH/MSPH-SG du 09 février 2018 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire. « Après la dissémination de cette nouvelle liste, des insuffisances ont été signalées par les ordres professionnels de santé, les syndicats des professionnels de santé, les associations professionnelles de santé, les prescripteurs, les dispensateurs, les autorités nationales de règlementation pharmaceutique et les Organismes gestionnaires Délégués, à savoir : l’inexploitation de la nomenclature nationale des médicaments à usage humain édition 2016 de la Direction de la Pharmacie et du Médicament et la non-intégration de certaines observations pertinentes faites par les prescripteurs, les dispensataires et les autres partenaires techniques », a souligné Mahamane Baby. Fort de ce qui précède, de la mise sur le marché depuis 2016 de nouveaux génériques de marques efficaces, innovants et peu coûteux. Compte tenu des observations sur la liste AMO et le poids élevé des dépenses de médicaments (environ 80%) des dépenses de prestation de soins, la CANAM a initié une révision de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé. Selon le directeur général de la CANAM, l’objectif général de l’atelier est de valider la liste des médicaments et dispositifs médicaux proposés avec l’implication de tous les partenaires. Enfin, il dira que les objectifs spécifiques de cet atelier sont entre autres : permettre aux participants d’apprécier la liste proposée ; prendre en compte tous les amendements pertinents proposés par les participants relatifs à la liste des médicaments et dispositifs médicaux et produire la liste des médicaments et des dispositifs médicaux validés en vue de disposer d’une liste définitive.

Aguibou Sogodogo

