Campagne de vaccination contre le Covid-19 : Le vaccin ‘’Johnson and Johnson’’ pour tous !

Avec les 151 200 doses du vaccin Johnson and Johnson offertes par les Etats unis d’Amérique dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a lancé le lundi 23 août, la 2ème phase de la campagne de vaccination. C’était sur le terrain Chaba de Lafiabougou, en présence entre autres du Ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Sidibé Djéminatou Sangaré, de la représentante de l’USAID au Mali, Mme Cheryl Anderson, des autorités coutumières et religieuses, de l’Ambassadeur des USA au Mali, SEM. Dennis Hankins , du représentant résident de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Jean Pierre Baptiste.

Après la réception des 396 000 doses du vaccin Britannique Astrazeneca, les USA ont offert 151 200 doses du vaccin Johnson and Johnson, d’une valeur environ de 623 millions de FCFA pour une durée de 4mois. Ces doses seront inoculées à travers une campagne qui touchera certaines régions du pays et le District de Bamako. Ainsi, ces 151 200 doses seront reparties de la manière suivante : 31750 pour Kayes, 63060 pour Mopti, 30050 pour Tombouctou, 8010 pour Gao, 1540 pour Kidal, 2440 pour Taoudenit, 1080 pour Ménaka et 149 250 pour le District de Bamako.

Lors de cette cérémonie de lancement de la la 2ème phase de la campagne de vaccination contre le covid19, le PM Maïga a rappelé que du début de cette maladie au 20 août 2021, on a enregistré au Mali 14 740 cas confirmés dont 535 décès et 14 045 cas guéris. Face à cette situation, dira-t-il, une initiative mondiale de prévention par la vaccination a été adoptée par les partenaires de l’initiative COVAX pour faciliter l’accès au vaccin contre le Covid-19.

Dans la même lancée, il a précisé que la 1ère phase de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus réalisée avec le vaccin Astrazeneca a concerné le personnel socio sanitaire en première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les personnes vivant avec une comorbidité. D’après lui, les résultats définitifs enregistrés de cette première phase font état de 173 242 personnes vaccinées pour la première dose et 86 477 lors de la deuxième phase du vaccin Astrazeneca.

A ses dires, cette 2ème phase de vaccination est élargie aux personnes âgées de 18 ans et plus avec une minorité pour les communautés à haut risque. Que pour atteindre les cibles, trois stratégies seront utilisées à savoir : la stratégie fixe dans les structures de santé, la stratégie avancée au niveau des villages et la stratégie mobile dans les camps des personnes déplacées internes. L’occasion a été opportune pour le chef du Gouvernement de rappeler que la vaccination constitue un moyen sûr et efficace de riposte contre le Covid-19, au-delà des mesures barrières, en contribuant à l’augmentation de l’immunité collective.

A signaler que ce vaccin sera administré à une seule dose, contrairement au vaccin Astrazeneca qui était de deux doses.

Par Fatoumata Coulibaly

