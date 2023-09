Cérémonie de lancement de l’opération de Don de Sang du PMU-Mali : le ministre SANOU inaugure l’activité

Le ministre de l’Économie et des Finances M. Alousseni SANOU a présidé la cérémonie de Don de Sang ce jeudi 21 septembre 2021 au siège social.

Cette activité de don de sang de PMU Mali est une activité citoyenne et plus largement humanitaire en faveur de la Banque de sang du Mali confrontée de manière récurrente à une insuffisance de disponibilité en sang aux profits des malades en situation d’urgence.

Elle s’inscrit dans le cadre :

-du 29e anniversaire de PMU Mali, 29 ans au service de l’économie et des parieurs ;

– du mois de la solidarité. L’activité don de sang s’étendra jusqu’en octobre afin de couvrir toutes les agences et représentations de PMU Mali.

« Je me réjouis de cette initiative dans le contexte également des efforts multiformes de notre vaillante armée. Si on parle souvent de la contribution de cette société dans l’économie du pays, aujourd’hui, on relève une autre manifestation de la solidarité envers toutes celles et tous ceux qui sont dans le besoin de sang et particulièrement nos soldats et des civils victimes. Il s’agit d’une belle fête du partage sinon le meilleur partage parce qu’il s’agit du sang. Joyeux anniversaire à PMU Mali et à l’ensemble du personnel ancien comme actuel. » a déclaré le ministre après avoir fait don de son sang.

Le chef de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances M. Bourama TOURE, le Président du Conseil d’administration du PMU-Mali M. Kafogo COULIBALY, le Directeur Général M. Fassery DOUMBIA ont participé , aux côtés du ministre de l’Economie et des Finances , au démarrage de cette activité citoyenne qui s’étendra sur l’ensemble du personnel du PMU-Mali sur l’ensemble du territoire nationale.

Engagée depuis deux ans dans une dynamique de l’amélioration de la qualité de la gouvernance, sous le leadership de son Directeur général et de la mobilisation de l’ensemble des travailleurs et des partenaires , la société PMU-Mali a enregistré des résultats records en 2022 qui faisaient ressortir un bénéfice net de 20, 911 milliards de Fcfa malgré le contexte sociopolitique et sécuritaire difficile en passant d’un bénéfice net de 6,390 milliards de FCFA en 2021 à un bénéfice net de 20, 911 milliards FCFA en 2022 (une hausse de 227%, soit une différence de 14,513 milliards FCFA ) : un bénéfice record !

A ce titre, les dividendes distribués à l’État sont passés de 1,241 milliards FCFA en 2021 à 8,6 milliards FCFA en 2022.

La poursuite de cette dynamique s’illustre par les bonnes perspectives projetées pour l’année 2023.

