La Cité des Balanzans a abrité (du 28 au 29 juin 2024) les activités de la 7e édition des Journées scientifiques du conseil régional de l’Ordre des Médecins du Mali. Un événement parrainé par le Directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), M. Ichaka Koné, qui a honoré les organisateurs de sa présence à Ségou.

«Rôle du personnel soignant dans la gestion de la crise sécuritaire». Tel était le thème de la 7e édition des Journées scientifiques du conseil régional de l’Ordre des Médecins du Mali organisée à Ségou du 28 au 29 juin 2024. Un événement parrainé par le Directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), M. Ichaka Koné, présent tout au long des activités programmées.

Initiée pour la première fois en 2009, cette rencontre périodique vise à renforcer les compétences et les capacités des praticiens tout en faisant progresser la médecine. Au total, cette rencontre médicale de haut niveau a mobilisé 178 communications, 8 conférences, 4 symposiums avec 25 spécialités sur 28 pratiquées dans la région de Ségou. Pour le Pr. Thierno Boubacar Bagayogo, président de la commission d’organisation, «ce congrès régional, par-delà le renforcement des capacités des praticiens, constitue un véritable forum pour échanger les idées, les expériences et les perspectives qui enrichissent sans nul doute la compréhension collective».

Tous les intervenants se sont félicités de l’engagement de la CMSS auprès du personnel soignant. Cet engagement se manifeste surtout à travers le rôle d’Organisme gestionnaire délégués (OGD) de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Les intervenants ont également reconnu et salué les efforts déployés par la CMSS, l’INPS et la CANAM qui sont aujourd’hui des partenaires incontournables de la santé dans la 4e région administrative du Mali.

«Ségou retiendra le nom du Directeur général Ichaka Koné de la CMSS pour son engagement en faveur de la protection sociale», a assuré Pr. Bagayogo. Il a surtout loué «l’humilité et la clairvoyance» de l’homme qui a entre ses mains aujourd’hui les destinées de la CMSS pour assurer le bien-être des retraités et des affiliés actifs (fonctionnaires civils, militaires et parlementaires) et le personnel de la CMSS.

Pour le parrain, Ichaka Koné, «aucun geste n’est de trop pour contribuer à l’amélioration de la santé au Mali». Au nom de ses aînés et Directeurs généraux des Organismes de prévoyance sociale (OPS), il a remercié les praticiens pour l’esprit d’équipe dans la gestion de l’AMO. Il a d’ailleurs inscrit son parrainage dans le cadre du renforcement du partenariat existant entre les OPS et les acteurs du terrain. A cet effet, un cadre de concertation sur l’AMO a été institué à Ségou afin de débattre et soumettre aux autorités compétentes tous les problèmes liés à sa gestion.

Ce cadre est animé par l’ensemble des acteurs intervenant dans la gestion de l’AMO, précisément la CANAM, la CMSS, l’INPS, la DRS (Direction régionale de la Santé), les Ordres professionnels, les syndicats des pharmaciens, des ASACO (Association de santé communautaire) et tous les autres acteurs intervenant dans la gestion de l’AMO.

