Coopération Sino-Malienne : Don de médicaments et équipements médicaux de la Chine à l’Hôpital du Mali

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et le Mali, un important don de médicaments et équipements médicaux d’une valeur de plus de 165 millions de F CFA a été remis à l’Hôpital du Mali le jeudi 2 mai 2024.

Après la visite des deux centres hospitaliers universitaires (CHU Gabriel Touré et Point G), le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré s’est rendu à l’hôpital du Mali où elle a été accueillie par la directrice générale et le personnel dudit hôpital. A cette occasion, le ministre a présidé la cérémonie de remise du don de médicaments offert par la République populaire de Chine, d’une valeur estimée à plus de 165 millions de FCFA.

L’ambassadeur de la Chine au Mali, S. E. Chen Zhihong, a exprimé toute sa satisfaction concernant la coopération entre la mission médicale chinoise et les équipes médicales du Mali. “Ce don témoigne non seulement de l’amitié sino-malienne, mais également des efforts conjugués de nos deux parties au renforcement sans cesse de la coopération médicale. Défendant le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi, le concept correct de droiture et de bénéfice pour renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement, la partie chinoise entend travailler de concert avec la partie malienne pour continuer d’approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment celui de la santé, afin de construire une communauté d’avenir partagé Chine-Mali, au profit de nos deux grands peuples”, a indiqué l’ambassadeur de la Chine au Mali.

Concernant cet important don, le colonel Assa Badiallo Touré a assuré qu’il contribuera très certainement au traitement efficace de diverses pathologies qui seront diagnostiquées dans les différents services de l’hôpital.

“Le geste accompli par la République populaire de Chine, à travers le présent don, est la preuve d’une amitié sincère envers le Mali. Elle est aussi la preuve d’un engagement et d’une collaboration sans faille entre les professionnels chinois et leurs collègues maliens pour l’amélioration de la santé des populations. Que vous en soyez encore une fois très remercié”, a-t-elle déclaré.

Pour terminer, le ministre a donné l’assurance que ledit don sera utilisé au bénéfice exclusif des patients. Cerise sur le gâteau, en plus de cette donation de la Chine, le directeur général de l’Agence nationale d’assurance maladie (Anam), Ahmed Ben Hamane Traoré, a remis 6 millions de F CFA, destinés à la prise en charge des blessés de guerre et des indigents internés dans l’établissement hospitalier.

En marge de ces deux importantes activités, Mme le ministre a profité de l’occasion pour se rendre au pavillon de la radiothérapie afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux dont la réhabilitation effective sera achevée d’ici la fin du mois de mai. C’est ainsi que la délégation s’est successivement rendue aux services des urgences et au laboratoire d’analyses pour rendre visite aux patients et faire une évaluation des conditions d’accueil et de prise en charge dans ces services.

Marie Dembélé

