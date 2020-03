C’est un communiqué en date, du 23 mars 2020, du ministère de la santé et des affaires sociales qui a annoncé la présence de ces trois maliens arrivés d’Espagne et de la France, et qui représentent chacun un syndrome grippal.

Les deux premiers (une personne âgée et un jeune homme) , selon le communiqué du ministère de la Santé, sont de maliens rentrés de France il y a quelques jours et présentant un syndrome grippal. Et le troisième est également un malien établi à l'extérieur ayant à son tour le même syndrome, qui est venu d'Espagne après un séjour en France.

Ces deux pays d’Europe sont devenus des grands foyers du virus de la pandémie de coronavirus avec des centaines de morts et des milliers de cas infectés confirmés, occasionnant du coup un confinement des populations pour limiter la propagation du virus.

Alerté, poursuit le communiqué, le ministre a ordonné des prélèvements sur les trois personnes présentant le syndrome grippal et les résultats sont attendus incessamment. «Ces trois personnes sont en isolement à l’hôpital de Kayes et suivies de près par le personnel médical en attendant les résultats », rassure le communiqué qui a démenti en même temps les rumeurs qui font état d’un cas suspect de coronavirus à la Clinique privée Golden Life. « Cet établissement hospitalier n’a enregistré aucun cas de maladie de Coronavirus », a-t-il prévenu.

Depuis le déclenchement de cette pandémie de coronavirus, le Mali a réalisé 170 tests qui se sont tous avérés négatifs. Le pays demeure zéro cas confirmé à nos jours, malgré la confirmation de plusieurs cas de malades du coronavirus dans les sept pays limitrophes. Le gouvernement a déjà pris des mesures draconiennes contre la pandémie en fermant les écoles, interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes et les vols commerciaux qui dessertent le pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

