Le 20 janvier 2025, le Centre de santé communautaire de Tabacoro a réceptionné des équipements et des médicaments, gracieusement offerts par Mme Diabaté Tenin Diabaté dite Bingui, Présidente de l’Association Kurukan Fuga vivant en France. Le don a été rendu possible grâce à Mme Sacko Kadidiatou Kamissoko, Présidente de l’Association des sœurs unies des logements sociaux de N’Tabacoro (ASULOST). C’est la première fois que Tabacoro bénéficie d’un tel coup de pouce de cette Malienne de la diaspora, déjà connue pour ses largesses à Niamakoro. Ces dons sont composés des sondes urinaires, des masques lavables, des seringues à cathéters, des antidouleurs, des médicaments contre la constipation, des pansements, des blouses jetables…

Selon Mme Diabaté Tenin Diabaté, présente à la cérémonie de reception, ce geste vise à améliorer les conditions de travail du personnel du Cscom et la prise en charge des usagers. «Je suis auxiliaire de vie aux familles dans les hôpitaux en France. J’ai fait ce don parce que je suis déjà médecin et avant de quitter le Mali, je travaillais dans les ASACOs et je voyais comment ça se passait. Parfois les ONG nous venaient en aide par rapport à ce qu’on demandait.

Je sais ce dont les ASACOs ont besoin et c’est ce que je leur demande tout le temps et cela fait trois ans qu’ils nous aident. Et c’est ça mon objectif», a souligné Mme Diabaté.

La Présidente de l’Association Kurukan Fuga se réjouit de l’accueil des habitants de Tabacoro. «J’ai été bien accueilli par les habitants de tabacoro, qui ont aimé cet acte et j’ai su que j’ai fait un bon travail car les habitants ont apprécié».

Par Drissa Togola

