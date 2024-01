Dioïla et Kadiolo : Intrahealth outille les CS-Réf

Six mois après le constat sur place de l’état des matériels et équipements médicaux-chirurgicaux, du centre de santé de référence (CS-Réf), de Dioïla, Intrahealth international renforce les CS-Réf de Dioïla et Kadiolo avec des équipements. La cérémonie de remise des équipements d’une valeur de 40 millions de F CFA, a eu lieu au siège de l’ONG Intrahealth international à l’ACI-2000, la semaine dernière.

Ils étaient des cadres universitaires et administratifs nationaux et internationaux à prendre part à cette remise de Kits médicaux-chirurgicaux à l’ACI-2000. Un lot d’équipements d’une valeur de 40 millions F CFA, financés par l’Usaid, selon le directeur régional d’Intrahealth international, Dr Cheick Oumar Touré.

A l’en croire, le lot d’équipements est principalement axé sur les soins obstétricaux néonataux d’’urgences et la chirurgie. Il est compose, cite-t-il, de : deux appareils d’anesthésie, 10 boites de césarienne, une tables d’opération, des moniteurs de surveillance etc., pour chaque centre de santé Dioïla et Kadiolo.

Pour le directeur régional d’Intrahealth, Dr. Touré, les matériels remis à ce jour aux deux centres de santé représentent bien plus que des équipements. “Ils symbolisent l’espoir et la promesse d’un avenir où la santé de nos communautés est renforcée”, précise-t-il, ajoutant que “leur impact ne se mesure pas seulement en terme de valeur pécuniaire mais en vie sauvée, en sourire retrouvé et famille épanouie”.

Pour la réception des équipements, Dr Dramane Traoré de la direction régionale de Sikasso pour le compte de Kadiolo et Dr. Abdrahamane Diabaté, chef du district sanitaire de Dioïla étaient présents à la cérémonie. Une grande joie pour les bénéficiaires des deux centres Dioïla de la région de Koulikoro et Kadiolo pour Sikasso.

Aux dires du chef du centre de santé de Dioïla, Abdrahamane Diabaté, les difficultés étaient énormes en terme de disponibilité des matériels médicaux-chirurgicaux à Dioïla. A l’en croire, la donation même de ces matériels est partie d’une évaluation de la situation du centre de santé de Dioïla, par une équipe d’Intrahealth, d’où il s’est avéré un besoin cruel, a confié M. Diabaté.

Le chef du centre de Dioïla, a rassuré les donateurs de la bonne utilisation de ces matériels. Le soin y sera mis, a-t-il promis. “Nous ne pouvons que les remercier. Ces matériels arrivent à point nommé. Ça va nous enlever une épine à nos pieds”, a fait savoir le chef du centre de santé de Dioïla. “C’est une première fois que le centre de Dioïla soit équipé en matériel d’anesthésie”, confie M. Diabaté. En plus des dons, il y eut aussi des remises de certificats de distinctions personnalités présentes à la cérémonie.

Koureichy Cissé

