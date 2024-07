La 17e Journée scientifique du Syndicat autonome des pharmaciens d’officines privées (SYNAPPO) s’est tenue le jeudi 27 juin 2024 au CICB. Placée sous la houlette de Madame la Ministre de la Santé et du Développement Social, cet événement a été l’occasion pour les pharmaciens d’évoquer plusieurs sujets dont l’Assurance maladie obligatoire (AMO). L’événement a enregistré la présence du représentant du ministre de la Santé et du Développement social, Dr. Kéita. Il avait à ses côtés le président du SYNAPPO, le Directeur général de la CANAM et le représentant de l’Ordre des pharmaciens, respectivement Dr. Cheick Oumar Dia, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé et Dr Mamady Mougare.

Dans son discours, le président du SYNAPPO a évoqué quelques activités menées par le bureau au cours de l’année, notamment l’adoption de la nouvelle Convention collective, le projet de la Maison du pharmacien. Dans son énumération, Dr. Cheick Oumar Dia n’a pas oublié la mise sur pied de l’Union nationale des pharmaciens privés du Mali (UNPPM) et la mise en place de la mutuelle des pharmaciens.

Le moment clé de la journée scientifique a été la présentation par le Dr. Mamady Diawara (Directeur du Contrôle et de la Qualité des Soins à la CANAM) du logiciel «AMO ANYWHERE». Il a aussi parlé des motifs de rejet des feuilles de soins. Selon l’expert, face à de multiples difficultés dans la mise en œuvre de l’AMO, la Canam a été obligée de mettre en place un logiciel de gestion des feuilles de soins afin d’améliorer la gestion du régime. Le conférencier a également expliqué et répertorié les motifs de rejet des feuilles de soins et annoncé les dispositions à prendre pour les éviter.

L’un des points saillants de l’exposé a aussi été les éclaircissements sur les mécanismes de la fraude à l’AMO, permettant aux pharmaciens de participer pleinement à la lutte contre ce fléau. Ce thème a été évoqué par Mme Fatoumata Zaharaye Haïdara, chef du Service juridique et contentieux à la Canam. Le Conseiller technique en charge du RAMU à la Canam, M. Sériba Traoré a également expliqué les causes des retards de paiements des pharmaciens.

Le Directeur général de la Canam, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, a indiqué la totale disponibilité de son organisme à toujours œuvrer dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant,

Naby

Avec SERCOM/CANAM

Commentaires via Facebook :