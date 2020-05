Après avoir effectué des dons aux populations de Diago, Dio, Kambila et à la mosquée de l’Ecole Nationale de Police, la délégation de la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM), s’est rendue successivement, le lundi 27 avril, au Centre d’Accueil et de Placement Familial « La Pouponnière » de Niamana et à la Pouponnière II de Niamakoro.

Dans le cadre de son action citoyenne, la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM) a remisà chacune des pouponnières 95 sacs de riz, 10 sacs de sucre, 15 cartons de savon, 15 cartons d’eau de javel et 5 kits de lavage des mains.

Au centre d’accueil de Niamana, la délégation a été accueillie par le Chef de cabinet du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille,Daniel Coulibaly, avec à ses côtés le Directeur National de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Youssouf Bagayoko et la directrice de la pouponnière, Mme Bouaré Fatoumata Koné.

Dans son mot de bienvenue,la directrice de la pouponnière, Mme Bouaré Fatoumata Koné a, au nom des 230 enfants de son centre, remercié la délégation de la société Ciments et Matériaux du Mali pour ce geste significatif qui permettra la prise en charge efficiente des enfants.

Le Chef de cabinet du Ministèrede laPromotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Daniel Coulibaly, a mis l’accent sur l’importance des dons :«du riz, du sucre, du savon, de l’eau de javel accompagnés de kits d’hygiène pour la protection contre le coronavirus. »Il a assuré les donateurs que bon usage sera fait de ces produits pour le bien-être des enfants qui en sont les bénéficiaires.

Le Responsable du Département Commercial de la société CMM,Mohamed Diallo, a rappelé que : « depuis un an nous avons contacté Madame la directrice pour voir quels étaient les besoins de la pouponnière. C’est à la suite de cette démarche et du constat de crise générée par cette maladie que nous avons décidé de faire ce don à la pouponnière. Elle a été choisie car la pouponnière porte en son sein plus de deux cent enfants. Je pense que ce don est un premier et je promets que la sociéténe ménagera aucun effort pour que cela puisse se reproduire à l’avenir », a-t-il fait savoir.

A Niamakoro, l’Assistante de direction, Mme Koné Sadio Diallo a salué cette initiative en direction des enfants orphelins ou abandonnés qui leurs sont confiés par les autorités. « En leur nom permettez-moi de vous remercier vivement ».Pour elle, sans l’aide des bonnes volontés comme la société Ciments et Matériaux du Mali (CMM), la pouponnière ne saurait assurer l’entretien et l’éducation de ces enfants sans défense.

Pour le Responsable commercial de la société CMM, Adama Tounkara, ces actions sociales rentrent dans le cadre des activités citoyennes de la société. « En tant qu’entreprise citoyenne, nous sommes dans l’obligation d’être sensible et à l’écoute des plus démunis », a-t-il souligné.

Abdoul DEMBELE

Commentaires via Facebook :