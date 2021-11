Le cherimole est le fruit du Cherimoya, pomme cannelle appelé en bambara le « Sounsoun ». Un vrai concentré de minéraux de vitamines et possède de nombreuses propriétés. Des vertus quasi-miraculeuses contre le cancer. Il aide à limiter les risques d’hypertension.

Fruit sucré, de couleur verte, arbore une carapace écailleuse, à l’intérieur on retrouve une chair blanche crémeuse parsemée d’une multitude de pépins noirs. Une fois mûr, sa chaire verte se teinte de petites taches brunes, sous la pression du doigt il s’écrase légèrement.

Le cherimoya est un fruit au goût exceptionnel selon Al Mahady Touré, médecin spécialiste en santé publique internationale. « Ce fruit est une source très intéressante en fibres (3 g / 100 g) qui lui confère des propriétés laxatives, permettant ainsi de résoudre les problèmes de constipation. Un apport en potassium intéressant (287 mg / 100 g) dont le rôle est de maintenir l’équilibre acido-basique de l’organisme et la transmission de l’influx nerveux. »

Selon le nutritionniste, dans 100g de cherimoya on retrouve notamment 1.6 g de protéines, 0.7 g de lipides, 18 g de glucide dont sucre : 13 g, 3g de fibre alimentaires, 10mg de calcium, 0,3mg de fer. Il est également constitué de 17mg de magnésium, de la vitamine A 5UI, de la vitamine B6 dont 0,3g, de la vitamine C de 12,6mg. Et enfin 7mg de sodium et 75kcal en énergie. On peut noter que le cherimoya, avec 18 % de glucide, est un fruit assez riche (la moyenne des fruits étant 12 % de glucide), ce qui se traduit aussi par un fort apport énergétique».

Le cherimoya peut s’avérer très intéressant dans des situations où l’on recherche une prise rapide et conséquente de bons sucres, pour les sportifs après l’effort par exemple. Les valeurs nutritionnelles, les bienfaits du cherimoya sont innombrables.

Le magnésium naturellement présent dans ce fruit en fait un parfait complément pour atteindre la dose journalière recommandée en magnésium alimentaire pour l’homme. Nos habitudes alimentaires actuelles sont globalement carencées en magnésium (entre 30 % et 50 % inférieur aux apports recommandés) ce qui induit à des états de fatigue. Il est donc toujours intéressant de connaitre des aliments sains qui sont source naturelle de magnésium alimentaire.

Le cherimole en fait donc partie. La présence de vitamines B6, nécessaire au bon fonctionnement cellulaire, notamment pour le système nerveux et cutané, permettra d’éviter les états dépressifs, et va également booster nos fonctions immunitaires. Le potassium apporté par le cherimoya aide à limiter les risques d’hypertension. Le cherimoya peut aider à prévenir le cancer.

De manière générale, manger des fruits et des légumes variés de manière régulière restera toujours notre meilleur atout pour combattre cancers et toute autre agression extérieure. Au vu de la composition nutritionnelle du Cherimoya, on peut conclure que ce fruit est particulièrement bon pour réguler le transit intestinal grâce à sa bonne teneur en fibre. Exhorte Al Mahady Touré, médecin spécialiste en santé publique internationale.

Oumou Fofana

