Le jeudi 21 juillet 2022, s’est déroulé dans un hôtel de Bamako, la revue des résultats an 1 du récipiendaire principal communautaire (PR) TB/VIH avec les organisations de la société civile malienne. Lors de cette revue, des résultats encourageants ont été enregistrés.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention NFM3 VIH/TB 2021-2023, ARCAD Santé PLUS a été retenue comme récipiendaire principal (PR) pour la mise en œuvre de la composante communautaire TB/VIH. L’objectif principal de cette subvention est d’assurer la mise en œuvre de la composante communautaire orientée vers les populations vulnérables à l’infection par le VIH ; la Tuberculose.

Cette subvention est une intégration VIH et TB, les interventions couvrent 5 régions (Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti) et le District de Bamako et sont assurées par ARCAD en tant PR implémentant avec 3 sous- récipiendaires et 4 partenaires de mise en œuvre.

Après, une année de mise en œuvre, ARCAD organise une rencontre de partage des résultats obtenus avec l’ensemble des organisations de la société civile du Mali qui sont impliquées dans le processus ainsi que ses partenaires techniques et financiers. Ce bilan permettra de montrer la plus-value des communautés pour le maintien à la santé des populations de ses zones d’interventions au Mali.

Dr Aliou Sylla, président d’honneur de ARCAD, également président de l’institut de la société civile en Afrique (ISC), dira que l’histoire a besoin d’être renouvelée pour que les jeunes d’aujourd’hui puisse s’enquérir du passé, reconstruire le présent et avoir un future. Il a souligné le rôle que joue la société civile ; et ce que ARCAD est en train d’accomplir comme mission. Pour lui, c’est le chemin tracé pour bâtir de nouvelles subventions. « Construisons ensemble pour relever les défis. Et cela va faire tâche d’huile au niveau de la sous-région. La redevabilité est l’une des interventions phare. Nous devons être redevable vis à vis des autres et de nous-même », a-t-il dit.

Pour Dr Dembélé Bintou Keita, directrice générale de ARCAD Santé Plus, ce jour est un jour de consécration pour la lutte contre le SIDA, de redevabilité envers le Mali, les partenaires et la société civile. Elle a témoigné du dynamisme de la participation de la société civile dans l’accomplissement de leur mission. Elle dira que la mise en œuvre de l’année 1 n’a pas été une partie de plaisir. Cela a été plus que difficile, mais qu’ils ont tenu, conscient du rôle majeur qu’ils devraient jouer dans la mise en œuvre de cette subvention.

Alfousseyni Sangaré de CCM Mali (country comunity management), au nom du ministre de la santé, dira que cet espace d’échange est une opportunité à saluer. Il a également salué ARCAD pour son effort de renforcement de capacité qui a porté fruit aujourd’hui. Tout en invitant ARCAD à multiplier ce genre de rencontre, d’identifier les bons résultats et de les capitalisés. « Nous n’avons pas le droit d’échouer. Nous avons le devoir de réussir à travers ARCAD », a-t-il conclu.

