La campagne de dépistage sur la surdité lancée à Bamako

Le mercredi 28 juillet 2021, la Société Malienne d’ORL (SMORL), en partenariat avec la fondation Orange Mali, a lancé les activités de la campagne de dépistage de la surdité. La ceremonie de lancement s’est déroulée dans la cour de l’école pour déficients auditifs sise à l’Hippodrome. C’était en présence de la directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Elizabeth Tchoungui, et de l’Administratrice générale de la Fondation Orange Mali, Coulibaly Hawa Diallo.

Cette campagne de dépistage gratuit de la surdité au profit des élèves souffrant de déficience auditive concerne deux écoles spécialisées à Niamakoro et Hippodrome. La campagne permettra également de mettre à jour le spectre auditif des enfants inscrits dans ces écoles pour malentendants dont l’âge varie entre 5 à 25 ans.

Pour la directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Elizabeth Tchoungui, la solidarité est la raison d’être de la fondation et nous agissons au plus près des populations en situation de précarité. Selon Elizabeth Tchoungui, dans le cadre de cette collaboration, la SMORL a bénéficié des dons de divers matériels médicaux nécessaires pour la prise en charge de la surdité au Mali. La SMORL est une organisation dont la mission consiste à créer des conditions optimales pour diagnostiquer les pathologies ORL dans notre pays. Elle apporte une mission d’expertise, de conseil, d’évaluation clinique dans le domaine de l’ORL et de la chirurgie cervico-faciale et contribue à la diffusion large et permanente de l’information médicale sur les pathologies ORL.

La fondation Orange Mali est partenaire de la SMORL depuis 2018 avec le don de divers matériels nécessaires pour la prise en charge de la surdité au Mali pour un montant de 15 millions de FCFA. La représentante de SMORL, le Dr. Fatoumata Doumbia, plaidant la cause des déficients auditifs, a chaleureusement remercié la fondation pour sa générosité. Demba Diakité, représentant les parents d’élèves, après ses mots de gratitude, a sollicité de l’aide pour amoindrir leurs difficultés, notamment celle liée à l’accès aux écoles.

M.D

