Le gombo : Vertus pharmacologiques et nutritionnelles

Le gombo est un légume-fruit, provenant d’une plante tropicale appelée la fleur d’hibiscus, aussi connu sous le nom d’Okra. Il se marie avec la plupart de nos plats africains, un véritable concentré en vitamines, minéraux et nutriments, le gombo fait des miracles.

En cette saison hivernale, le gombo est l’un des légumes saisonniers qui bonde les marchés plus précisément celui de Médina Coura (Souninkoura). Il est cultivé dans nos régions en particulier dans la cité verte (Sikasso).

Il est 6 heures ce jour-là au marché Soukounikoura. Déjà, les marchandes se dirigent vers ce mini bus rempli de gombo venu de Sikasso. Les marchandages se passent entre les transporteurs et les marchandes, afin de trouver un prix abordable et bénéfique pour tous.

Amidou, transporteur nous donne les prix : “le sac de 50kg est vendu à 2 000 F CFA mais parfois on vend jusqu’à 4 000 F CFA ou plus, s’il y’a pénurie”. Le gombo aide dans la lutte contre certaines maladies comme l’asthme, dans la prévention des maladies rénales.

Il contribue à une grossesse saine en permettant le développement et la multiplication très rapide des cellules.

Le gombo peut également agir sur l’asthme ; c’est-à-dire qu’il fait partie des légumes les plus riches en vitamine C. Or, selon une étude publiée en 2000 par la revue médicale américaine Thorax, la vitamine C est très efficace pour lutter contre les symptômes asthmatiques, en particulier chez les enfants.

Le gombo aide à diminuer le cholestérol. Excellent pour le transit, il booste le système immunitaire grâce à sa richesse en fibres, micronutriments et sels minéraux.

Consommer dans la plupart des temps avec du riz, du tô, il peut aussi se manger cru ou cuit, braisé, bouilli, cuit à la vapeur, pané puis frit, sauté ou mariné.

Oumou Fofana

