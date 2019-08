Une nouvelle coalition pour accélérer les progrès contre les maladies tropicales négligées en Afrique

13 août 2019 – Les organisations de la société civile (OSC) se sont réunies à Dakar, au Sénégal, pour créer le premier réseau issu de la société civile en Afrique de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN)– la Coalition de la Société Civile Dit Non aux MTN. Cette coalition permettra aux OSC de se consulter et de collaborer au sein du réseau pour maximiser leurs efforts de lutte contre les maladies tropicales négligées, en particulier autour de leur objectif d’augmentation du financement sur le long terme des programmes de lutte contre les MTN.

La nouvelle coalition de la société civile a été fondée pour permettre aux OSC membres de prendre en main le contrôle et l’élimination des MTN afin de sauver des millions de vies touchées par ces maladies. Parmi les membres fondateurs de la Coalition de la Société Civile Dit Non aux MTN citons : Speak Up Africa, Alliance Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale (ANJ-SR-pf), Environnement, Communautés, Santé et Sécurité (ECOSS), Hope for African Children Initiative (HACI), Contribution au Développement Rural (CDR), Union pour le Développement et la Coopération (UDEC), Jeunesse Secours et Alliance des Femmes pour l’Égalité et le Genre en Guinée (AFEGGUI). La coalition est ouverte à toutes les organisations de la société civile.

La coalition s’est fixé plusieurs objectifs clés, notamment la création d’un réseau connecté, intégré et collaboratif d’OSC africaines, le renforcement des capacités des OSC dans l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de plaidoyer pertinentes au niveau local et enfin l’engagement des parlementaires sur les sujets réglementaires et d’aides budgétaires en faveur de programmes durables de contrôle et d’élimination des MTN.

Pour soutenir la coalition nouvellement formée, le groupe d’action politique et de plaidoyer Speak Up Africa a organisé une formation pour tous les membres du groupe. Les sessions de formation ont été conçues pour fournir aux OSC les outils dont elles ont besoin pour mettre en œuvre des programmes de plaidoyer efficaces, mais aussi pour faire comprendre l’importance du plaidoyer dans l’accélération de l’élimination de MTN spécifiques comme le trachome et la schistosomiase, qui sont parmi les MTN les plus courantes en Afrique.

Yacine Djibo, fondatrice de Speak Up Africa : « L’élimination des maladies tropicales négligées requiert la participation et l’engagement de toutes les couches de la société, c’est pourquoi la création de la Coalition de la Société Civile Dit Non aux MTN est une étape si importante vers la réalisation de notre objectif final d’élever la priorité donnée aux MTN dans les programmes de santé publique des pays africains. Ce réseau permettra aux OSC de collaborer, de mettre en commun leur expertise sur les questions liées aux MTN et d’amplifier la portée de leurs messages pour créer le changement. Nous sommes impatients de voir ce qu’il est possible d’accomplir lorsque nous travaillons encore plus étroitement ensemble. »

Salomon Yedidya, directeur général de Jeunesse Secours Guinée : « Nous saluons la fondation de la nouvelle coalition des OSC contre les MTN. En travaillant ensemble, nous serons en mesure d’améliorer la gouvernance nationale et régionale, de responsabiliser et d’accroitre les moyens donnés aux populations et aux décideurs sur les questions liées aux MTN. Avec plus de 600 millions de personnes touchées par les MTN en Afrique, il est crucial que ces maladies soient prioritaires sur l’agenda de santé publique, et des coalitions comme celle-ci contribuent grandement à assurer que nous agissons de la manière la plus efficace possible. »

Les maladies tropicales négligées sont un groupe hétérogène de maladies contagieuses qui touchent plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, dont 39 % vivent en Afrique. Ces maladies se propagent dans les zones où l’accès aux soins de santé, à un assainissement adéquat et à l’eau potable est limité, particulièrement dans les zones reculées et rurales et dans les bidonvilles. Par conséquent, ce sont les communautés les plus pauvres et les plus reculées du continent qui sont les premières touchées.

La formation de la Société Civile Dit Non aux MTN jouera un rôle clé dans l’avancement des objectifs fixés par la feuille de route NTD 2030 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vise une réduction de 90% du nombre de personnes nécessitant des interventions contre les MTN d’ici 2030.

Basé à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une agence de communication stratégique et de plaidoyer qui se consacre à catalyser le leadership, pour permettre des changements de politiques et accroître la sensibilisation au développement durable en Afrique.

Speak Up Africa est un groupe d’action politique et de plaidoyer qui permet aux décideurs politiques de rencontrer les responsables de la mise en œuvre de leurs politiques, de mettre en valeur les solutions présentées et que chaque secteur – du citoyen individuel et des organisations de la société civile aux grands donateurs internationaux et aux chefs d’entreprise – contribue de manière critique au dialogue et participe à l’élaboration de plans d’action concrets pour la santé publique et le développement durable.

