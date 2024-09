Lettre ouverte à sa Majesté le Roi Mohammed VI : Le cri de cœur des parents de la petite Binta Makono souffrant d’une incapacité de préhension de la main droite

Dans une lettre ouverte adressée à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, et datée du 11 septembre 2024, un père de famille, Mamadou Makono, sollicite Sa Majesté le Roi pour l’évacuation dans une structure de santé au Maroc de sa fille Binta Makono souffrant d’une incapacité de préhension de la main droite. Depuis le jour de sa naissance, la petite Binta présente des séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial. Prise en charge dans des établissements de santé au Mali, l’état de son membre supérieur ne s’améliore pas. Agée de 6 ans aujourd’hui, Binta traîne toujours une déficience, un désavantage et une incapacité de préhension de la main droite. D’où le cri de cœur de son père à l’endroit de Sa Majesté. Voici la teneur de la lettre :

Sa Majesté le Roi,

J’ai l’honneur de solliciter avec déférence auprès de votre Très Haute bienveillance la prise en charge sanitaire par son évacuation dans une structure de santé au Maroc de ma fille Binta Makono souffrant d’une incapacité de préhension de la main droite.

Je suis actuellement dépourvu des moyens pour assurer la prise en charge de l’enfant.

Sa Majesté le Roi,

Outre la coopération diplomatique et économique entre la République du Mali et le Royaume du Maroc, l’élan humanitaire et de solidarité à l’endroit de personnalités et citoyens maliens de la part de votre Haute Autorité, notamment dans le domaine des évacuations sanitaires, est également bien apprécié ici au Mali.

La présente sollicitation rentre en droite ligne de ces gestes de cœur. Elle consiste en la prise en charge médicale de ma fille, Binta Makono, qui souffre, depuis sa naissance le 10 mars 2018, de séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial conférant une déficience, un désavantage et une incapacité de préhension de la main droite.

Je souhaiterais son évacuation pour un traitement approfondi et efficace grâce au plateau technique très relevé avec des outils de dernière génération dont dispose de nos jours le Maroc.

Dans l’attente d’une suite favorable à ce cri de cœur, veuillez agréer, Sa Majesté le Roi, l’expression de mes respectueuses considérations.

Monsieur Mamadou Makono

Domicilié au quartier Banconi Razel en Commune I du district de Bamako

Tél. : 00223 66 22 25 71/ 00223 76 22 89 92

