Mali / Croix Rouge /session de formation du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2023 : renforcement des capacités des journalistes et blogueurs en évaluation des apprentissages dans les crises humanitaires.

La Croix Rouge ou croissant rouge est plus qu’un métier, c’est un choix de vie.

La formation a examiné la croix rouge ou croissant rouge, de son historique, de sa définition, de ses composantes, de sa fédération, de son rôle, de ses sociétés, de son mouvement, de ses symboles , de son dévouement en passant par ses mandats.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR) est né en 1863 à l’initiative de l’humanitaire suisse Henry Dunant. Contraint d’agir après les horreurs de la bataille de Solférino, il a alors cherché à créer en temps de paix des comités de secours ce que l’on appelle aujourd’hui des Sociétés nationales pour former des volontaires chargés de soigner les blessés en temps de guerre. C’est le début d’un mouvement qui allait s’élargir à un large éventail d’activités humanitaires .

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau humanitaire mondial, environs 80 millions de personnes qui vient en aide aux personnes confrontées à des catastrophes, à des conflits et à des problèmes sanitaires et sociaux exprime t-il Mr le formateur .

Le Mouvement se compose du CICR, de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) dit-il le formateur.

Le Mouvement est composé de trois composantes, chacune distincte mais dont les rôles sont étroitement liés et complémentaires, et dont les capacités peuvent être mises à la disposition d’autres membres du Mouvement afin de venir en aide aux personnes se trouvant dans certaines des situations les plus vulnérables. En collaboration avec les partenaires du Mouvement et en soutien à la Société nationale dans le pays, le CICR coordonne la protection et l’assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou des troubles internes, en s’efforçant de garantir le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire ( DIH ). Il s’emploie à protéger et à assister les personnes touchées par un conflit, en fournissant des services médicaux, en soutenant les détenus et en réunissant les familles séparées par le conflit dit-elle Mme la formatrice.

La Fédération internationale est une organisation qui regroupe les 191 Sociétés nationales. Elle œuvre et opère par leur intermédiaire. Elle est la gardienne de l’intégrité de ses membres et la protectrice des intérêts des sociétés nationales.

Quel est le rôle du Croissant-Rouge ?

Le CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante dont la mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence et de leur porter assistance.

Ces Sociétés nationales, auxiliaires de leurs autorités dans le domaine humanitaire, répondent aux urgences humanitaires et sanitaires et apportent soutien et assistance aux personnes vulnérables dans leurs pays respectifs. Elles sont actives au niveau national et ancrées dans les communautés locales de leur pays. Nombre d’entre elles soutiennent également une Société nationale dans leur propre pays lorsqu’une réponse internationale est lancée.

Les symboles distinctifs du Mouvement, la croix rouge et le croissant rouge, sont de puissants symboles de protection et de neutralité. Ces emblèmes permettent aux travailleurs humanitaires d’opérer en toute sécurité dans les zones de conflit, garantissant ainsi la livraison d’une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin. En plus de la croix rouge et du croissant rouge, l’emblème du cristal rouge a été introduit pour tenir compte des pays qui n’utilisent pas ces symboles pour des raisons culturelles ou politiques révèle t-il Mr le secrétaire général.

Le Mouvement dépend largement du dévouement et de l’engagement des volontaires des Sociétés nationales. Ces volontaires consacrent généreusement leur temps et leur énergie à apporter secours et soutien aux personnes et aux communautés vulnérables. Leur travail s’étend de l’intervention en cas de catastrophe et des soins médicaux à l’éducation et à la préparation des communautés dit-il le formateur. Bientôt 60 ans d’existence au Mali, le Mouvement reste plus que jamais engagé à soulager la souffrance humaine, au-delà de la politique, de la religion et de la nationalité ajout-il un volontaire de la croix rouge .

